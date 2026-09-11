Rakvere teatri hooaja avaetendus "Vöötrada" räägib lapse kaotusest

Vootele Ruusmaa võitis "Vöötrajaga" Rakvere teatri näidendivõistluse. Lavastus räägib abielupaarist, kus naine ei taha pärast esimese raseduse katkemist uut last. Last soovib aga talle igati toeks olla prooviv abikaasa.

Näitleja Peeter Rästas ütles, et lavalugu on muutunud ajas aina paremaks.

"Täna oli meil nii-öelda esimene tõsine läbimäng ja pärast seda oli mul tunne, et lavalugu on muutunud hästi stiilipuhtaks, mis mulle isiklikult väga meeldib. See väljendub selles pildis, mis siin on, ja see pilt on koos mõttega ning minu jaoks väljendub see tempos - see rütm, mis kogu aeg kannab," ütles Peeter Rästas.

Näitleja jaoks "Vöötrada" lihtne materjal ei ole.

"Hoogsat koomuskitükki on kindlasti palju lihtsam mängida, sest tagasiside on kohene, kõik on kohene. Siin on see tagasiside ilmselt väga sisekaemuslik," sõnas Rästas.

Lavastaja Andres Noormetsa sõnul on "Vöötrada" lugu elu väärtustest.

"Kokkuhoidmine, arusaamine, mõistmine, andestamine - need on põhiväärtused, millele tänane päev tundub justkui mitte peale vaatavat või tundub neist mööda vaatavat, need on justkui vanamoodsad. Mingisugused kaasaegsed mõisted on justkui kohalolek, tähelepanu ja väljapaistvus, aga kokkuvõttes on need niisugused teisesed kvaliteedid. Oluline on ikkagi ilmselt panna käsi oma südamele ja aru saada, mil moel see tuksub," ütles lavastaja Andres Noormets.