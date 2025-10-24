X!

Rakvere teater jagas publikupreemiaid

Teater
Parimaks naisnäitlejaks valitud Ülle Lichtfeldti
Parimaks naisnäitlejaks valitud Ülle Lichtfeldti Autor/allikas: Kristo Kruusman
Teater

Neljapäeva õhtul kuulutati Rakvere teatris välja 85. hooaja publikupreemia saajad.

Juubelihooaja publikulemmiku hääletusel osales 618 vastajat. 85. hooaja parimaks lavastuseks tunnistati Peeter Raudsepa "Tsikaadide aeg". Parimaks naisnäitlejaks valis publik 12. korda Ülle Lichtfeldti rolli eest lavastuses "Tsikaadide aeg".

Parima meesnäitleja tiitli sai esmakordselt Peeter Rästas rollide eest lavastustes "Vaal", "Reekviem unistusele" ja  "Lasteaed".

Perekonnadraamat "Tsikaadide aeg" mängitakse sellel poolaastal nii kodusaalis kui ka Tallinnas ja Vastemõisas. Peeter Rästale publikupreemia toonud lavastust "Vaal" saab näha Rakvere teatri väikeses majas oktoobris ja novembris, lisaks jõuab lavastus veel ka Tallinna ja Tartu publiku ette. Lavastuse "Lasteaed" selle poolaasta piletid on juba välja müüdud. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

