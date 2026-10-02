Draakoni ja Hobusepea galeriis on avatud kunstnikepaaride näitused

Otse Vene saatkonna vastas asuvas Draakoni galeriis püstitavad Eike Eplik ja Angela Maasalu poliitiliselt aktuaalseks muutunud küsimuse "Kus kasvavad koletised". Maasalu maalid ja Epliku pisiskulptuurid ja installatsioon astuvad omavahel kunstivormidena dialoogi seda küsimust avades.

Eike Epliku väikese telgi kujund on oma miniatuursusele vaatamata eriti võimas, kuna osutab me enda loodud unistuste ruumi petlikkusele. Kust tuleb aga see kuri?

"Seesmine koletis on meis kõigis, potentsiaal nii heaks kui halvaks, neid halbu tundeid ja käitumist tuleb kõigil ette, aga kuidas sa püüad seda tasakaalustada, kas lased võtta võimust, kumba hunti toidad, head või halba hunti, et siin on ka need küsimused, mis tunduvad mulle olulised," ütles kunstnik Eike Eplik.

Liina Siibi ja Kaire Ranniku "Mets on vend on õde on haav" Hobusepea galeriis on mitmekihiline loovuurimus mälestustest, metsast ja ka tööstusest. Näituse keskmes on Joaveski, kus kunagi asus paberivabrik. Kaire Rannik rääkis, et alguse sai näitus mõlema kunstniku ühistest mälestustest Joaveskil ja Loobu jõe ääres. Sinna lisandus metsa ja ka ühe inimtegevuse hääbumise teema.

"Tänu taustauuringutele saime rohkem aru ka neist protsessidest, külastasime Kehras praegu tegutsevat vabrikut ja oleme käinud ka Räpinas, et aru saada, kuidas protsess kunagi toimuda võis, kui raske töö see oli, kuidas keset ei midagi pandi püsti tööstus, mis hääbus ja lõpetas margialbumite tootmisega, mida tänapäeval keegi enam ei vaja," ütles kunstnik Kaire Rannik.

Kunstnikepaaride näitused Draakonis ja Hobusepea galeriis jäävad vaadata novembri alguseni.