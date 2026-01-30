Liina Siib: kõige huvitavam on näha, kuidas uued kunstnikud peale kasvavad

"Tohoh, ma ei teadnud, et mul mingeid teeneid on," vastas Siib uudisest teatanud ajakirjanikule. "Ma olen üldiselt tagasihoidlik inimene ja katsun hoiduda tähelepanust, aga muidugi on iga tähelepanu samal ajal meelitav. Nii et ma olen väga tänulik, et tähelepanu pöörati. Aitäh!"

Liina Siibi peamisteks väljendusvahenditeks on foto, video ja installatsioon. Tal on olnud 40 isiknäitust Eestis, Saksamaal, Belgias, Prantsusmaal, Rootsis, Soomes ja Lätis. 2011. aastal esindas tema projekt "Naine võtab vähe ruumi" Eestit 54. Veneetsia kunstibiennaalil. Alates 2015. aastast töötab ta kunstiakadeemias graafikaprofessorina.

"Olen püüdnud teha kord üht, kord teist. Võib-olla need inimesed, kellega koos olen töötanud, on minust aeg-ajalt ära tüdinenud, kui ma pole olnud piisavalt kättesaadav, mille eest ma palun vabandust. Minu meelest kõige huvitavam asi elus ongi see, et kogu aeg tulevad järgmised inimesed, kes teevad kunsti edasi, see on hästi oluline. Seda ma näen ja see on see, mis annab jõudu kõigega tegelmiseks."