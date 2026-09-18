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Ugalas esietendub Rootsi menukirjaniku Frederik Backmani "Mees nimega Ove"

Teater
"Mees nimega Ove" Autor/allikas: Gabriela Liivamägi
Teater

Laupäeval, 19. septembril avab Ugala teater oma 107. hooaja lavastusega "Mees nimega Ove", mille toob suure saali lavale Liis Aedmaa. Lavastus põhineb Rootsi menukirjaniku Fredrik Backmani samanimelisel romaanil.

Ove on 59-aastane mees, kes sõidab Saabiga, hindab korda, kindlaid põhimõtteid ja muutumatut päevakava. Naabrid peavad teda kibestunud torisejaks, kuid tema kareda pealispinna all peitub pikk elu, suur armastus ja palju valu. Kui naabermajja kolib jutukas noor perekond, kes kogemata Ove postkasti lõhub, algab koomiline ja südantsoojendav lugu, milles võib kohata tüütut kassi, ootamatut sõprust ja haagisega tagurdamise iidset kunsti.

Lavastaja Liis Aedmaa sõnul on Ove tegelane üks erilisemaid, keda ta kirjanduses kohanud on.

"Fredrik Backman on kahtlemata üks minu lemmikkirjanikke ja Ove on ilmselt üks kummalisemaid kangelasi, keda ma raamatulehekülgedel kohanud olen. Kas ma tahaksin, et Ove oleks minu naabrimees? Ilmselt mitte, aga samas ei teaks ma ka, kui väga mul sel juhul vedanud oleks," lausus Aedmaa.

Fredrik Backman on üks viimaste aastate loetumaid Rootsi kirjanikke, kelle teoseid on tõlgitud kümnetesse keeltesse. 2012. aastal ilmunud "Mees nimega Ove" oli tema rahvusvaheline läbimurderomaan. Teose põhjal valmis Rootsis samanimeline menufilm ning 2022. aastal jõudis kinodesse Ameerika ekraniseering "Mees nimega Otto".

Lavastaja ja dramatiseerija Liis Aedmaa, kunstnik Annika Lindemann, muusikaline kujundaja Peeter Konovalov ning valguskujundaja Laura Maria Mäits. Alusteose on eesti keelde tõlkinud Ene Mäe.

Lavastuses mängivad Tarvo Vridolin, Oskar Punga, Merlin Kivi, Lauli Koppelmaa, Marika Palm, Vilma Luik, Vallo Kirs, Rait Õunapuu, Jens-Patrik Rand (külalisena TÜ VKA teatrikunsti 16. lennust) ning Lydia Koppelmaa või Britt Leppenen.

Toimetaja: Karmen Rebane

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