Ugala alustab hooaega uue näitleja ning nelja uuslavastusega

18. augustil esietendub Viljandi vanas haiglas uus suvelavastus "Lühem kui elu", mille autorid on Priit Põldma, Joel Väli, Maarja Moor ja Aare Pilv. Lavastus viib rännakule ruumidesse, millega on igal Viljandis elanud inimesel isiklikke mälestusi ja avab ka need uksed, kust seni on tohtinud siseneda vaid haigla töötajad. See on ühtaegu poeetiline ja dokumentaalne hüvastijätt ühe hoone, ühe ajastu ja ühe suvega.

107. hooaja ametlik avamine toimub 19. septembril, kui esietendub Liis Aedmaa poolt lavale seatud Fredrik Backmani samanimelisel menukil põhinev "Mees nimega Ove". Lavastus räägib Ovest, kes sõidab Saabiga, hindab korda, kindlaid põhimõtteid ja muutumatut päevakava. Kui naabermajja kolib jutukas noor perekond, kes kogemata Ove postkasti lõhub, algab koomiline ja südantsoojendav lugu, milles võib kohata tüütut kassi, ootamatut sõprust ja haagisega tagurdamise iidset kunsti.

Esietendusele järgneb hooaja avapidu, kus astuvad üles Smilers, DJ-duo Breleri ning Ugala värskeim majabändi koosseis. Lisaks antakse üle möödunud hooaja publiku lemmikutele teatripreemiad Kuldõunad.

7. novembril esietendub Ugala väikeses saalis David Irelandi kaasaegne draama "Viies samm", mille lavastab Andres Noormets. "Viies samm" viib vaataja Anonüümsete Alkohoolikute programmi maailma. AA programmi läbinud Mart on alustava Lukase tugiisik. Tegemist on kahe mehe pingelise teekonnaga, mis läbib nii inimolemise rõõmsaid tippe kui ka ootamatuid ja jahmatavaid sügavikke. David Irelandi värske näidend on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu ning jõudnud lavale nii Šotimaal, Londoni West Endis kui ka Soome rahvusteatris.

21. novembril jõuab Ugala suurele lavale Henrik Ibseni klassikaline psühholoogiline draama "Metspart", mille lavastab Madis Kalmet. "Metspart" on üks Henrik Ibseni tuntumaid näidendeid ning kuulub maailma dramaturgia kullafondi. Kahe perekonna saatustega põimuv lugu küsib, kas tõde tuleb alati päevavalgele tuua ning milline on selle hind. Moraalsete valikute, ideaalide ja inimlike nõrkuste üle arutlev psühholoogiline draama on ühtaegu haarav põnevuslugu ja ajatu mõtisklus inimese vastutusest.

Ugala juhi Heigo Tederi sõnul väljendab teatri 107. hooaeg väga selgelt seda, millist teatrit Ugalas teha tahetakse. "Meie eesmärk ei ole üksnes pakkuda tugevat ja mitmekülgset repertuaari, vaid olla Viljandi kultuurielu süda ning samal ajal oluline kohtumispaik kogu Eesti teatrikaardil. Soovime, et Ugala oleks avatud ja ligipääsetav teatrimaja, kuhu tullakse nii lähedalt kui kaugelt – koht, kus sünnivad tähenduslikud lood, ühised elamused ja kogukonnatunne. Uus hooaeg on kokku pandud julgelt ja suure usaldusega oma publiku vastu. Repertuaaris kohtuvad värske maailma dramaturgia ja uued eesti algupärandid, armastatud klassika ning ootamatud mängupaigad."

107. hooajast liitub Ugala teatri trupiga seni vabakutselisena tegutsenud näitleja Karel Käos. Käos on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 30. lennu ning omandanud 2024. aastal mikrokraadi ERR-i ning Tallinna Ülikooli programmist "Toimetaja-saatejuht televisioonis ja raadios".