X!

Kultuuriportaal soovitab: Natalia Mirzojani hinnatud animatsioon "Lumi saadab meid" Jupiteris

Kultuuriportaal soovitab
"Lumi saadab meid" Autor/allikas: Kaader filmist
Kultuuriportaal soovitab

Natalia Mirzoyani lühianimatsiooni "Lumi saadab meid" esilinastusest on möödas ligi poolteist aastat, aga maailm ei ole selle ajaga kuidagi paremaks-ilusamaks muutunud, seega lõikab see materjal endiselt sama valusalt.

Segatehnikas animafilm põhineb autori poolt läbi viidud intervjuudel. Kui Venemaa alustab sõda Ukraina vastu, tunnevad elukaaslased Kirill ja Daša süüd ja kurbust ning nad kolivad Gruusiasse. Nende reis, mis toimub pigem metafüüsilises kui reaalses ruumis, on täis sõja metafoore. Daša ja Kirilli suurim hirm on, et neid piiril eraldatakse. Venemaa kodanikena pole nad Gruusiasse teretulnud. Pärast närvesöövaid sündmusi piiril lubatakse nad lõpuks siiski riiki. Paraku saab nende suurim hirm neid siiski kätte.

"Lumi saadab meid" esilinastus möödunud aastal Cannes'i filmifestivali tudengifilmide programmis La Cinef, kus see pälvis ka auhinna. Viimase aasta jooksul on Natalia Mirzoyani tekstiilianimatsioon mööda maailma tiirutanud, auhindu on võidetud nii kodumaalt (Animisti peapreemia, kultuurkapitali aastapreemia parima animafilmi EFTA), aga ka näiteks Sarajevo filmifestivalilt, Teherani lühifilmifestivalilt ja Sloveeniast Animateka festivalilt. Tänavu suvel jõudis "Lumi saadab meid" ka maailma suurimale animafestivalile Annecy.

Lühianimatsioon "Lumi saadab meid" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

17:35

Eesti kunstnikud Maasalu, Sova ja Nüganen osalevad Berliini kunstinädalal

17:06

Marek Tamm koostas mahuka kogumiku "Keskaja Liivimaa allikad"

17:00

Galerii: August Kilmi ja Ly-Ann Kõllo näitus uurib kväärinimese kohta peres

15:53

Galerii: Tallinna lauluväljakul esines Armin van Buuren

15:51

Uus "Ämblikmees" ületas Eestis 100 000 kinokülastuse piiri

15:30

"Hõbevalge" režissöör Martti Helde: lennartlik dramaturgia jõuab filmikeelde

14:22

Suri arhitekt ja muinsuskaitsja Fredi Tomps

14:04

Portreefilmide konkurss ootab projekte uuteks dokumentaalideks

13:44

Pildid: Paksus Margareetas avati näitus "Võidetud sõda, kaotatud kodumaa"

13:36

Kultuuriportaal soovitab: Natalia Mirzojani hinnatud animatsioon "Lumi saadab meid" Jupiteris

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

06.09

Jim Ashilevi: depressiooni põdeva inimese pilgu läbi paistab igasugune kergus täiesti võimatu

14:22

Suri arhitekt ja muinsuskaitsja Fredi Tomps

06.09

Pärnu rannahoone laienduse arhitekt: teeme Pärnule olulist maamärki

15:30

"Hõbevalge" režissöör Martti Helde: lennartlik dramaturgia jõuab filmikeelde

06.09

Arvustus. Miks tahavad tüdrukud oma saart?

05.09

Galerii: kinos Kosmos esilinastus noortefilm "Morten"

10:19

Kümnenda Kirjandustänava festivali avavad saja-aastased Andres ja Pearu

06.09

Marta Stratskas avas Tallinna Jaani kiriku galeriis isikunäituse "Rändajad"

04.09

Endla teatriga liituvad näitlejad Martin Mill, Mauri Liiv ja Triin Heidov

10:16

Draama festival käivitatakse Tartus suuremahulise mehaanilise installatsiooniga

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo