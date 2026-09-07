Kultuuriportaal soovitab: Natalia Mirzojani hinnatud animatsioon "Lumi saadab meid" Jupiteris

Natalia Mirzoyani lühianimatsiooni "Lumi saadab meid" esilinastusest on möödas ligi poolteist aastat, aga maailm ei ole selle ajaga kuidagi paremaks-ilusamaks muutunud, seega lõikab see materjal endiselt sama valusalt.

Segatehnikas animafilm põhineb autori poolt läbi viidud intervjuudel. Kui Venemaa alustab sõda Ukraina vastu, tunnevad elukaaslased Kirill ja Daša süüd ja kurbust ning nad kolivad Gruusiasse. Nende reis, mis toimub pigem metafüüsilises kui reaalses ruumis, on täis sõja metafoore. Daša ja Kirilli suurim hirm on, et neid piiril eraldatakse. Venemaa kodanikena pole nad Gruusiasse teretulnud. Pärast närvesöövaid sündmusi piiril lubatakse nad lõpuks siiski riiki. Paraku saab nende suurim hirm neid siiski kätte.

"Lumi saadab meid" esilinastus möödunud aastal Cannes'i filmifestivali tudengifilmide programmis La Cinef, kus see pälvis ka auhinna. Viimase aasta jooksul on Natalia Mirzoyani tekstiilianimatsioon mööda maailma tiirutanud, auhindu on võidetud nii kodumaalt (Animisti peapreemia, kultuurkapitali aastapreemia parima animafilmi EFTA), aga ka näiteks Sarajevo filmifestivalilt, Teherani lühifilmifestivalilt ja Sloveeniast Animateka festivalilt. Tänavu suvel jõudis "Lumi saadab meid" ka maailma suurimale animafestivalile Annecy.

Lühianimatsioon "Lumi saadab meid" on vaadatav Jupiteris.