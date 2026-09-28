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Rod Stewart tõmbab lavakarjäärile joone alla

Muusika
Rod Stewart
Rod Stewart Autor/allikas: Scanpix / REUTERS / Jack Taylor / Pool
Muusika

Üle 60 aasta lavalaudadel olnud andnud Rod Stewart on otsustanud lavakarjääriga lõpparve teha.

81-aastane Rod Stewart teatas sotsiaalmeediasse postitatud videos, et paneb pärast 60 aasta pikkust lavakarjääri ameti maha. Fännidega jätab ta hüvasti oma viimasel tuuril.

"Minu kallid sõbrad, on saabunud aeg öelda hüvasti tuurielule. Pärast enam kui kuut aastakümmet jääb "The Final Encore" kindlasti minu viimaseks. Olen laulnud laule, mida armastan, alates 19. eluaastast, ja mul on olnud privileeg tuua see üle kogu maailma teieni. See on andnud mulle elu, mis ületab kõik, mida ma kunagi oleksin osanud ette kujutada, ja loodan, et olen teile vastutasuks andnud mõned head mälestused," sõnas ta ja tänas fänne selle eest, et nad on talle erakordse elu andnud.

Stewarti hüvastijätutuur saab alguse järgmise aasta 23. aprillil Dublinis ning punkt pannakse 24. juulil Hannoveris. 9. juunil saab teda kuulata Helsingis.

Stewart sai laiemalt tuntuks 1971. aastal pärast seda, kui ilmus tema debüütalbum "Every Picture Tells a Story". Tema suurimateks hittideks peetakse laule "Maggie May" (1971), "Sailing" (1975) ja "Da Ya Think I'm Sexy?" (1978). Pika karjääri jooksul on ta müünud kokku üle 250 miljoni plaadi. Lisaks on Stewart kahel korral valitud panuse eest rokkmuusikasse Rock and Roll Hall of Fame'i liikmeks. 2016. aastal löödi ta teenete eest ka rüütliks.

Toimetaja: Karmen Rebane

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