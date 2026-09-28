Fotograaf Erik Prozes: Vivian Maieri töödes on näha mängulisust

Üheks eelmise ajandi parimaks tänavafotograafik peetud Vivian Maier jääb fotograaf Erik Prozese sõnul silma nii mängulise pildistamisstiili kui ka erilise pühendumuse poolest.

Tallinna Fotografiskas on avatud näitus "Vivian Maier. Avastatud teosed", mis tuvustab Ameerika fotograafi Vivian Maieri loomingut alates 1950. aastate algusest 1980. aastate keskpaigani.

Vivian Maier on üks salapärasemaid kujusid fotograafia ajaloos, kelle panus fotokunsti avastati alles pärast tema surma, kuid keda peetakse üheks parimaks möödunud sajandi tänavafotograafiks.

Postimehe foto- ja videotoimetuse juhataja, staažikas pressifotograaf Erik Prozes rääkis "Vikerhommikus", et Maieri kohta on avalikkusel väga vähe infot. Peamine, mida tema kohta teatakse, on see, et ta töötas lapsehoidjana.

"Ta oli selline Mary Poppinsi tüüpi lapsehoidja, hästi mänguline. See sama mängulisus lõi välja ka tema pildistamisstiilis ja -meetodites. Väga palju rohkem ei olegi temast teada," lausus ta ja lisas, et ka mitmed perekonnad, kelle heaks Maier töötas, ei teadnud, et ta fotograafiaga ka tegeleb.

Erik Prozes: mõeldes Vivian Maierile Autor/allikas: Erik Prozes

See, et Maieri fotod laiema avalikkuse ette jõudnud, on puhas juhus: 2007. aastal müüdi Chicagos ühe kohaliku oksjonimaja kaudu võlgnevuste tõttu maha üks Maieri laoruumidest. Sealt leiti tohutu hulk kogu elu jooksul kogunenud negatiive. Arusaamine, et tegemist on väärt töödega, oli lao ostjal tekkinud üsna kohe.

"Ta kaasas kuraatoreid ja eksperte," märkis Prozes. "2009. aastal, samal aastal kui Vivian Maier suri, tulid need pildid avalikuks."

Tänavafotograafina püüdis Maier pilti inimesi, valgust, varje ja ootamatuid seoseid. Prozesi sõnul paistavad tema tööd silma erilise pühendumusega.

"Ta ei teinud seda lihtsalt möödaminnes. Tundus, et ta ikkagi pildistas metoodiliselt. Ta oli tohutult hea märkaja, hästi tähelepanelik. Ta ei kõndinud lihtsalt sõbrannadega linnas, fotoaparaat õlal, vaid käis, jälgis, märkas ja pildistas väga-väga hea kompositsiooniga, väga mõtestatult."

Ei ole teada, et Maier oleks fotograafiat kuskil õppinud. Samuti ei ole teada, kas ta on kunagi oma töid kellelegi avaldamiseks pakkunud.

"See on väga huvitav. Tundus, et ta ongi selline sissepoole tüüp ja ta elas ennast läbi kaamera välja, ta suhestus maailmaga läbi kaamera. Mulle jääb mulje. Tema jaoks ei olnudki see avaldamine ise nii oluline," arutles Prozes.