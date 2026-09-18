Galerii: Fotografiskas avati tänavafotograaf Vivian Maieri näitus

"Vivian Maier: avastatud teosed" tutvustab New Yorgis sündinud ning hiljem Prantsusmaal ja Ameerika Ühendriikides elanud naishobifotograafi loomingut 1950. aastate algusest kuni 1980. aastate keskpaigani. Näitusel on ligi 200 teost, sealhulgas vintage- ja kaasaegsed fotoprindid, värvi- ja mustvalged fotod, Super 8 filmid ning helisalvestised.

Näitus pakub terviklikku ja mitmekihilist vaadet sõjajärgsele Ameerikale ning Ameerika unelma varjukülgedele. New Yorgis lapsehoidjana töötanud Vivian Maier jäädvustas hobikorras enda ümber toimuvat igapäevaelu. Läks aastakümneid, enne kui tema looming päevavalgele jõudis ja laiemalt tuntuks sai. Tänapäeval kuulub Maieri looming fotograafia ajalukku ning teda kõrvutatakse 20. sajandi suurte fotograafiameistritega.

Fotografiska näituste juhi Maarja Loorentsi sõnul on Maieri lugu mitmes mõttes erakordne.

"See lugu on tõesti unikaalne ja fenomenaalne ning selles on mitu elementi kokku põimunud. Ilmselt oli väga suur roll ka inimesel, kes ostis ära kogu tema negatiivide kogu – John Maloofil. Ta oli suur ajaloohuviline ja kinnisvaraarendaja ning kui ta kogu ära ostis, sai ta aru, et selle taga võib olla midagi enamat," rääkis Loorents.

Loorentsi sõnul oli Maier ise justkui nähtamatu inimene, kes oskas märgata neid, keda teised sageli ei tähele pannud.

"Vivian ise oli tegelikult selline nähtamatu inimene ja ta nägi neid nähtamatuid inimesi, kes tänaval liikusid, pargipingil tukkusid või niisama ringi jalutasid. Ta oskas märgata inimesi, kes muidu võisid jääda tähelepanuta, ning need siis oma kaameraga pildile püüda," ütles Loorents.