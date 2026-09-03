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Fotografiskas avatakse Ameerika argipäeva jäädvustanud lapsehoidja näitus

Kunst
Maailma kuulsaima tundmatu fotograafi autoportree:
Maailma kuulsaima tundmatu fotograafi autoportree: "Vivian Maier. Self-Portrait, New York, NY, 1954" Autor/allikas: Estate of Vivian Maier, Courtesy of Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, NY
Kunst

New Yorgi ja Shanghai Fotografiska muuseumitest jõuab Tallinnasse New Yorgi ja Chicago tänavaid jäädvustanud ning eluajal lapsehoidjana töötanud Vivian Maieri (1926-2009) näitus.

Vivian Maier (1926–2009) on üks salapärasemaid kujusid fotograafia ajaloos, kelle panus fotokunsti avastati alles pärast tema surma, kuid keda peetakse üheks parimaks möödunud sajandi tänavafotograafiks.

Näitus tutvustab Maieri loomingut 1950. aastate algusest kuni 1980. aastate keskpaigani ligi 200 teose kaudu: vintage- ja kaasaegsed fotoprindid, värvi- ja mustvalged fotod, Super 8 filmid ja helisalvestised ning spetsiaalselt Tallinna näitusele lisatud kontaktkoopiad.

Maier kuulus Ameerika unelma kõrgajal nähtamatusse töölisklassi ning jäi seetõttu pigem selle vaikseks tunnistajaks. Äärmiselt privaatne ja materiaalsetest väärtustest distantseerunud Vivian töötas lapsehoidjana. Lapsed kaasas, kulges ta mööda linnaruumi, märgates ja pildistades, jäädvustades ja luues – endale teadmata – erakordset visuaalset arhiivi sõjajärgse Ameerika argielust.

Näituse kuraator Anne Morin on öelnud: "Vivian Maieri fotode avastamine pärast tema surma on üks fotograafiaajaloo suurimaid õnnelikke juhuseid." 2007. aastal müüdi Chicagos ühe kohaliku oksjonimaja kaudu võlgnevuste tõttu maha üks Maieri laoruumidest. Sealt leiti tohutu hulk kogu elu jooksul kogunenud negatiive – avastus, mis mõjutas hiljem kogu fotograafiamaailma

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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