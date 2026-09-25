Urmas Viilma: Tallinna toomkirik on avastamata pärl

"Ronige Toompea mäest üles ja jõudke Tallinna toomkirikuni, kus avaneb kultuuriplahvatus," ütles ta ja lisas, et Toomkirik on pärl, mis on meie oma inimestele sageli avastamata. "Kui vaadata seda kui arhitektuuripärli, siis see on Mandri-Eesti kõige vanema sakraalhoonega, mis on olnud püsivas kasutuses umbes 800 aastat."

"Kui sinna sisse minna ja näha seda vappide kollektsiooni, üle 100 puidust nikerdatud vappi, vanimad neist umbes 300 aasta vanused, siis see kollektsioon on unikaalne ja seda mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas," ütles ta.

Samuti tõi ta välja, et kui astuda Tallinna toomkirikusse laupäeval kell 12, siis kõlab seal juba viimased 35 aastat orelipooltund. "Isegi Tallinna kontekstis on unikaalne, et seal ei ole kunagi muud instrumenti lisatud, mõned erandid välja arvatud."

"Eelmisel aastal avati Inglikabelis galerii, hetkel on seal fotonäitus, on olnud Epp Maria Kokamäe näitus, seega üks galerii on meie Tallinna maastikule juurde," selgitas ta ja lisas, et samuti saab minna torni ja vaadata Pikka Hermanni silmade kõrguselt. "Seal on avastamist tundideks."