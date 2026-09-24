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Pildid: Kumus tähistati erilinastusega dokumentalist Kersti Uibo 70. sünnipäeva

Film
Kumus tähistati erilinastusega dokumentalist Kersti Uibo 70. sünnipäeva
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Film

Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sari tähistas 23. septembril erilinastusega Kersti Uibo 70. sünnipäeva.

Erilinastusel jõudsid vaatajate ette filmid "Evaldimaa", mida autor ise kirjeldab kui eesti hinge portreed, ja "Emakivi", mis on Uibo sõnul otsekui luuletus.

Kersti Uibo dokumentaalfilmid on esindanud Eestit erinevatel filmipäevadel ja rahvusvahelistel filmifestivalidel. 1997. aastal oli Uibo "Evaldimaa" Pariisi "Cinema du Reel"  Balti retrospektiivi filmiprogrammis, 1998 Londoni Balti Kultuuripäevadel ning 1999 Montreali dokumentaalfilmide festivali Balti retrospektiivis. 1996 näidati tema filme "Diiva vannis" ja "Evaldimaa" New Yorgi Moodsa Kunsti Muuseumis programmis "New Documentaries". 2005 PÖFF'i raames esines ta autoriprogrammiga.

Kultuuriteemaliste filmide sarja Kumu dokumentaal korraldavad Kumu ja PÖFF.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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