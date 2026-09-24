Foto Tallinn meelitas tänavu kaks korda rohkem külastajaid

Korraldajate andmetel külastas tänavust messi võrreldes 2024. aasta sündmusega kaks korda rohkem inimesi. Messil müüdi 48 kunstiteost 20 kunstnikult ning messi käive kasvas 62 protsenti. Teoste hinnad jäid 333 ja 8172 euro vahele.

Messi programm hõlmas 11 eraüritust kunstikogujatele, 15 avalikku sündmust ning kolme kunstnikele ja galeristidele suunatud üritust. Kohal olid nii osalenud kunstnikud ja galeristid kui ka rahvusvahelised kunstiprofessionaalid ja ajakirjanikud.

Foto Tallinn 2026 tegevjuhi Kadi-Ell Tähiste sõnul keskendus mess eelkõige kureeritud väljapanekule ja osalejate valikule.

"Foto Tallinn panustab mahu kasvatamise asemel teadlikult kvaliteedile, luues kureeritud ja kompromissitult kõrge tasemega väljapaneku," ütles Tähiste. Tema sõnul andis külastajate ja kunstiekspertide tagasiside korraldajatele kinnitust messile seatud eesmärkide täitmise kohta.

Messi kunstilise juhi Lilian Hiob-Küttise sõnul oli tänavusel väljapanekul esindatud lai valik fotograafiaga seotud kunstipraktikaid. Lisaks dokumentaalsele ja lavastatud fotograafiale oli näha abstraktseid kujutisi, leitud materjale, objekte, installatsioone ja eksperimentaalseid tehnikaid.

Hiob-Küttise hinnangul ei piirdu kaasaegne fotokunst üksnes fotopildi loomisega. Fotograafiline mõtlemine võib tema sõnul väljenduda ka installatsioonis, skulptuuris, raamatus, ruumis või materjalis ning selles, kuidas kujutist toodetakse ja esitatakse.

Foto Tallinn 2026 raames kuulutati välja Artproofi produktsioonipreemia laureaat Sarah Stone. Kaasaegse kunsti toetaja Sunly soetas oma kunstikogusse Sigrid Viiri ja Līga Spunde teoseid, mida esindavad vastavalt Temnikova ja Kasela galerii ning Kogo galerii.

Tänavuse messi žüriisse kuulusid Anna Tellgren Moderna Museetist Stockholmis, Jeppe Ugelvig ja Margot Samel New Yorgist, Sara Giuliattini Pariisis tegutsevast Polycopiesest ning Foto Tallinna kunstiline juht Lilian Hiob-Küttis.

Messil osalesid galeriid ja kunstnikud Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Ungarist, Norrast, Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt, Itaaliast, Saksamaalt, Rootsist, Islandilt, Poolast, Portugalist ja teistest riikidest.

Foto Tallinn toimub üle aasta ning keskendub kaasaegsele fotokunstile. Järgmine mess on kavandatud 2028. aastaks.