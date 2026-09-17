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Galerii: Kai kunstikeskuses algas rahvusvaheline kunstimess Foto Tallinn

Kunst
Foto Tallinn 2026
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Kunst

Reedest pühapäevani toimub Kai kunstikeskuses rahvusvaheline kunstimess Foto Tallinn. Näitus annab ülevaate praegu maailmas valitsevatest suundumustest, kohal on galeriste, eksperte ja kunstnikke 15 riigist.

Rahvusvaheline žürii valis neljandat korda toimuvale Foto Tallinnale välja 45 eripalgelise kunstniku teosed. Tänavuse messi märksõnadeks näib olevat ruumilisus ja mängulisus.

"Siin on mitmed teosed, kus fotokunst võtab installatiivse või skulptuuri vormi. Kunstnikud mängivad üsna julgelt fotokunstiga. Üks teema, mida me tahame fotokunsti messil esile tõsta on see, et fotokunst on osa laiemast kaasaegse kunsti kaanonist ja kaasaegset kunsti iseloomustab täna julge vormidemäng ja ka meediumite piiride hajumine ja hägustumine. Ma usun, et seda on kunstipublikul väga põnev jälgida ka fotokunsti kontekstis," lausus Foto Tallinna tegevjuht Kadi-Ell Tähiste.

15 riigist pärit kunstnike seas on sel korral tugevalt esindatud ka fotokunstnikud Lätist, Leedust, Põhjamaadest ja Ungarist.

"Meil olid eksperdid USA-st, Prantsusmaalt, Rootsist. Nemad tõid ka esile kuivõrd tugeval tehnilisel tasemel on selle piirkonna kunst. Nad olid heas mõttes üllatunud. Seda, kui kõrgel tasemel on kunstnikud oma tööd vormistanud, saab siin näha," ütles Tähiste.

Ehkki meid ümbritsevas maailmas on hetkel rohkelt muret tekitavaid teemasid, jookseb teostest läbi ka paras annus huumorit.

"Ma arvan, et minu ja ka publiku jaoks on kõige üllatuslikum see, kui lõbus võib kunst olla: kui mänguline ja kui ägedaid nüansse on kunstnikud ümbritsevast elust avastanud."

Foto Tallinn on nii kunstikogujatele kui lihtsalt huvilistele avatud pühapäevani.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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