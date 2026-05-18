Kunstimessi Foto Tallinn toob septembris Kaisse 45 kunstniku loomingu

Kunstimessile Foto Tallinn laekus tänavu rekordarv taotlusi, kõrget taset ja mitmekülgset lähenemist kaasaegsele fotokunstile tõstsid esile kõik žüriiliikmed.

"Läbivate teemadena kerkisid esile identiteet, mälu ja tähenduse konstrueerimine. Seda läbi tähelepanu suunamise näiliselt marginaalsetele detailidele. See fookus on eriti aktuaalne ajal, mil piltide ja informatsiooni üleküllus on häirivalt intensiivne. Kunstnikud uurivad, kuidas maailm on struktureeritud ning kuidas kujundatakse vaataja taju ja tähendusi," kommenteeris kunstiline juht Lilian Hiob-Küttis.

Žüriiliikme Sara Giuliattini sõnul eristusid tema jaoks projektid, mis uurisid fotograafilise meediumiga seotud algupäraseid küsimusi: eksperimentaalsed lähenemised, mis seadsid kahtluse alla fotograafia olemuse, küsides selle aine enda järele.

"Osalejate lõplik valik on heterogeenne ja mitmetahuline, mis katab kaasaegse loomingulise väljenduse laia spektri. Käsitletavad teemad ja kasutatud materjalid on mitmekesised ning saavad olema põnevad avastused kunstiarmastajatele ja kollektsionääridele," kirjeldas Giuliattini.

Tänavusel Foto Tallinnal on esindatud 16 kunstigaleriid tutvustavad 30 kunstiku töid. Galeriide valiku kõrval saab eesseisval kunstisündmusel tutvuda ka 15 eraldiseisvalt kandideerinud kunstniku loomingu ja kunstnike endiga, kes on messil kohal oma teoseid tutvustamas.

Foto Tallinn 2026 osalevad kunstnikud Rasa Jansone (LV), Vika Eksta (LV), Agate Tūna (LV); Janina Sabaliauskaitė (LT/UK), Johanna Adojaan (EE), Roman-Sten Tõnissoo (EE), Tanja Muravskaja (EE), Tuukka Kaila (FI/EE), Antti J. Leinonen (FI), Elina Brotherus (FI), Emma Sarpaniemi (FI), Mareunrol's (LV), Rūta Kalmuka (LV), Kristina Õllek (EE), Līga Spunde (LV), David Penny (UK), Roman Korovin (LV), Joosep Kivimäe (EE), Kristine Krauze-Slucka (LV), Sauli Sirviö (FI), Flo Kasearu (EE), Krista Mölder (EE), Sigrid Viir (EE), Ananya Tanttu (FI), Diana Luganski (FI), Erkki Huilla (FI), Kincső Bede (RO), Dénes Farkas (EE/HU), Hilla Kurki (FI), Taavi Rekkaro (EE), Bob Bicknell-Knight (UK/EE), Elena Kristofor (UA/AT), Francesca Marengo (IT/UK), Gedvile Tamosiunaite (LT/DE), Jói Kjartans (IS/NO), Liina Leo (EE), Maria Kapajeva (EE/UK), MAryam Touzani (NL/MA), Mia Dudek (PL/PT), Naguel Rivero (AR/FR), Paul Kuimet (EE), Sarah Stone (UK/BE), Saskia Reis (DE), Sofia Runarsdotter (SE), Thordis Wolf (AT).

Foto Tallinn 2026 žüriisse kuulusid Anna Tellgren (Moderna Museet, Stockholm), Jeppe Ugelvig (New York), Margot Samel (New York), Sara Giuliattini (Polycopies, Pariis) ja Foto Tallinn 2026 kunstiline juht Lilian Hiob-Küttis.

Foto Tallinn 2026 toimub 18.–20. septembrini Kai kunstikeskuses.