Foto Tallinn 2026 keskendub tugeva narratiiviga fotokunstile

"Fotograafia on keeruline meedium ja just seetõttu tänapäeval eriti väärtuslik," ütles Foto Tallinn 2026 kunstiline juht Lilian Hiob-Küttis. "See annab meile võimaluse treenida kriitilise mõtlemise oskust: mis on lavastatud, mis päriselt aset leidnud, mida on manipuleeritud ja mida tehislikult loodud. Need asjad ei pruugi esmapilgul sugugi ilmsed olla. Pildi mõistmine sõltub sageli sellest, kas me teame midagi selle autorist, narratiivist, ajaloost ja kultuurilistest viidetest."

"Iga kord erinev rahvusvaheline ekspertžürii annab kunstimessile oma näo, peegeldab kaasaegse fotokunsti üleilmset hetkeseisu ja tulevikupüüdlusi," sõnas Foto Tallinn juht Kadi-Ell Tähiste.

Tänavust väljapanekut iseloomustavad selge lähtekohaga fotograafilised praktikad, tugevad narratiivsed raamistikud ja eripärane visuaalne keel.

Foto Tallinn 2026 osalevad kunstigaleriid ja nende esindatavad kunstnikud: ALMA & (LV): Rasa Jansone (LV), Vika Eksta (LV); ASNI (LV): Agate Tūna (LV); Drifts (LT): Janina Sabaliauskaitė (LT/UK); FOKU Gallery (EE): Johanna Adojaan (EE), Roman-Sten Tõnissoo (EE), Tanja Muravskaja (EE), Tuukka Kaila (FI/EE); Gallery Halmetoja (FI): Antti J. Leinonen (FI), Elina Brotherus (FI); Helsinki Contemporary (FI): Emma Sarpaniemi (FI); ISSP Gallery (LV): MAREUNROL'S (LV), Rūta Kalmuka (LV); Kogo Gallery (EE): Kristina Õllek (EE), Līga Spunde (LV); Maksla XO (LV): David Penny (UK), Roman Korovin (LV); Punctum Gallery (EE): Joosep Kivimäe (EE), Kristine Krauze-Slucka (LV); SIC (FI): Sauli Sirviö (FI); Temnikova & Kasela Gallery (EE): Flo Kasearu (EE), Krista Mölder (EE), Sigrid Viir (EE); Helsingi Kunstiakadeemia / Uniarts Helsinki (FI): Ananya Tanttu (FI), Diana Luganski (FI), Erkki Huilla (FI); TOBE Gallery (HU): Kincső Bede (RO); Tütar Gallery (EE): Dénes Farkas (EE/HU); Vasli Souza (NO): Hilla Kurki (FI), Taavi Rekkaro (EE).

Eraldiseisvalt kandideerinud kunstnikud: Bob Bicknell-Knight (UK/EE), Elena Kristofor (UA/AT), Francesca Marengo (IT/UK), Gedvile Tamosiunaite (LT/DE), Jói Kjartans (IS/NO), Liina Leo (EE), Maria Kapajeva (EE/UK), MAryam Touzani (MA/NL), Mia Dudek (PL/PT), Naguel Rivero (AR/FR), Paul Kuimet (EE), Sarah Stone (UK/BE), Saskia Reis (DE), Sofia Runarsdotter (SE), Thordis Wolf (AT).

Foto Tallinn 2026 žüriisse kuulusid Anna Tellgren (Moderna Museet, Stockholm), Jeppe Ugelvig (New York), Margot Samel (New York), Sara Giuliattini (Polycopies, Pariis) ja Foto Tallinn 2026 kunstiline juht Lilian Hiob-Küttis.

Foto Tallinn 2026 toimub 18. – 20. septembril Kai kunstikeskuses.