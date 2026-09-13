X!

Foto Tallinn 2026 keskendub tugeva narratiiviga fotokunstile

Kunst
Foto Tallinn
Foto Tallinn Autor/allikas: Elo Vahtrik
Kunst

Kaasaegse fotokunsti messil Foto Tallinn 2026 on esindatud 45 kunstniku teosed 15 riigist. Tänavust väljapanekut iseloomustavad selge lähtekohaga fotograafilised praktikad, tugevad narratiivsed raamistikud ja eripärane visuaalne keel.

"Fotograafia on keeruline meedium ja just seetõttu tänapäeval eriti väärtuslik," ütles Foto Tallinn 2026 kunstiline juht Lilian Hiob-Küttis. "See annab meile võimaluse treenida kriitilise mõtlemise oskust: mis on lavastatud, mis päriselt aset leidnud, mida on manipuleeritud ja mida tehislikult loodud. Need asjad ei pruugi esmapilgul sugugi ilmsed olla. Pildi mõistmine sõltub sageli sellest, kas me teame midagi selle autorist, narratiivist, ajaloost ja kultuurilistest viidetest."

"Iga kord erinev rahvusvaheline ekspertžürii annab kunstimessile oma näo, peegeldab kaasaegse fotokunsti üleilmset hetkeseisu ja tulevikupüüdlusi," sõnas Foto Tallinn juht Kadi-Ell Tähiste.

Tänavust väljapanekut iseloomustavad selge lähtekohaga fotograafilised praktikad, tugevad narratiivsed raamistikud ja eripärane visuaalne keel.

Foto Tallinn 2026 osalevad kunstigaleriid ja nende esindatavad kunstnikud: ALMA & (LV): Rasa Jansone (LV), Vika Eksta (LV); ASNI (LV): Agate Tūna (LV); Drifts (LT): Janina Sabaliauskaitė (LT/UK); FOKU Gallery (EE): Johanna Adojaan (EE), Roman-Sten Tõnissoo (EE), Tanja Muravskaja (EE), Tuukka Kaila (FI/EE); Gallery Halmetoja (FI): Antti J. Leinonen (FI), Elina Brotherus (FI); Helsinki Contemporary (FI): Emma Sarpaniemi (FI); ISSP Gallery (LV): MAREUNROL'S (LV), Rūta Kalmuka (LV); Kogo Gallery (EE): Kristina Õllek (EE), Līga Spunde (LV); Maksla XO (LV): David Penny (UK), Roman Korovin (LV); Punctum Gallery (EE): Joosep Kivimäe (EE), Kristine Krauze-Slucka (LV); SIC (FI): Sauli Sirviö (FI); Temnikova & Kasela Gallery (EE): Flo Kasearu (EE), Krista Mölder (EE), Sigrid Viir (EE); Helsingi Kunstiakadeemia / Uniarts Helsinki (FI): Ananya Tanttu (FI), Diana Luganski (FI), Erkki Huilla (FI); TOBE Gallery (HU): Kincső Bede (RO); Tütar Gallery (EE): Dénes Farkas (EE/HU); Vasli Souza (NO): Hilla Kurki (FI), Taavi Rekkaro (EE).

Eraldiseisvalt kandideerinud kunstnikud: Bob Bicknell-Knight (UK/EE), Elena Kristofor (UA/AT), Francesca Marengo (IT/UK), Gedvile Tamosiunaite (LT/DE), Jói Kjartans (IS/NO), Liina Leo (EE), Maria Kapajeva (EE/UK), MAryam Touzani (MA/NL), Mia Dudek (PL/PT), Naguel Rivero (AR/FR), Paul Kuimet (EE), Sarah Stone (UK/BE), Saskia Reis (DE), Sofia Runarsdotter (SE), Thordis Wolf (AT).

Foto Tallinn 2026 žüriisse kuulusid Anna Tellgren (Moderna Museet, Stockholm), Jeppe Ugelvig (New York), Margot Samel (New York), Sara Giuliattini (Polycopies, Pariis) ja Foto Tallinn 2026 kunstiline juht Lilian Hiob-Küttis.

Foto Tallinn 2026 toimub 18. – 20. septembril Kai kunstikeskuses.

Lilian Hiob-Küttis ja Kadi-Ell Tähiste Autor/allikas: Foto Tallinn

Toimetaja: Annika Remmel

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:24

Arvustus. "Mina" kui lavastus, "mina" kui juhtumiuuring

14:19

Foto Tallinn 2026 keskendub tugeva narratiiviga fotokunstile

12:20

Olari Elts: ennasthävitav on väita, et julgeoleku tõttu ei saa kultuuri toetada

11:56

Tiina Lokk: Rein Marani panus loodusfilmi arengusse on enneolematu

11:53

Rein Maran 95: ERR-i arhiivikaadrid ja intervjuud juubilariga

11:17

Veneetsia filmifestivali võitis Eesti juurtega film "Woman Unknown"

10:04

Arvustus. Osvald Koger ja tema nelja miljardi mäng

09:07

Veneetsia filmifestivali päevik: suursoosikuks on tõusmas dokfilm "Naza"

12.09

Mis Draama on!? | Kultuur ei sobitu materiaalsete mõõdikute süsteemi

12.09

Riin Alatalu: Fredi jalajälgi täis Eesti

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

12.09

Galerii: Tallinnas toimub kümnes Kirjandustänava festival

12.09

Riin Alatalu: Fredi jalajälgi täis Eesti

11.09

Anita Staub: Estonia kaevub oma kangekaelsusega sügavamale kui bastionimüürid

12:20

Olari Elts: ennasthävitav on väita, et julgeoleku tõttu ei saa kultuuri toetada

12.09

Viktoriin: kui kiiresti jõudis "Tõde ja õigus" eesti rahva südamesse?

11:17

Veneetsia filmifestivali võitis Eesti juurtega film "Woman Unknown"

12.09

Arvustus. Kuhu liigub Eesti noortefilm?

12.09

Mis Draama on!? | Kultuur ei sobitu materiaalsete mõõdikute süsteemi

09:07

Veneetsia filmifestivali päevik: suursoosikuks on tõusmas dokfilm "Naza"

11:56

Tiina Lokk: Rein Marani panus loodusfilmi arengusse on enneolematu

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo