Galerii: Mari-Leen Kiipli näitus Draakoni galeriis kõneleb moondumistest

"Soolane merevesi lihvib aeglaselt rannakive siledamaks, murrutab rannikut, moodustades savi, liiva. Moondekivimid, rändkivid, kivid, millesse on tardunud teised kivid – loodud maakoore kuumuses, kunagisest plastilisest massist. Laine, mis uhub minema pinnast, uhub kaldale betooni, kruusa, plastimoodustisi. Seal on hõljum merevees – plastiosakesed minu vereringes, minu kudedes," seisab näituse tutvustuses.

"Plastikud olid mõeldud isoleerima, kaitsma meid mustuse eest, hoidma meist eemal riknemise ja kõdu. Soovides muuta oma keskkonda puhtamaks ja siledamaks, on vahendina kasutatud plastik asunud muutma hoopis meid. Mikro- ja nanoplasti osakesed ringlevad õhuvooludega maa, mere ja atmosfääri vahel. See pudeneb meil käest, lendub ja voolab minema, ühinedes kehadega, vetega, liivaga, moodustades glomeraate, uusi setteid. Me anname sellele vormi, kuid me ei tea, mis kuju see tegelikult võtab. Jäädes ise muutumatuks, moondab see täielikult ökosüsteemi ja selles elavaid olendeid. Kas vetikatest bioplastikud võiksid lahendada kuhjunud plastiku küsimuse või imiteerivad need vaid plastmassi tekitatud mõtteviisi, et kogu mateeria on lõpuni vormitav, ümberkujundatav, ühekordselt kasutatav?" uurib Kiipli.

Mari-Leen Kiipli on õppinud fotograafiat Eesti Kunstiakadeemias ning Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Ta on olnud vahetusõpilane Viinis ning praegu elab ja töötab Tallinnas. Tema hiljutiste isikunäituste hulka kuuluvad "To Be We Need to Know the River" (2024) Sigulda Devoni kultuurikeskuses, "Sadevee aed" (2023) ARS Showroomis, "Niina kalastab lodudel, võrendikel, põikmadalikel" (2021) Draakoni galeriis. Tema teoseid on näidatud grupinäitustel, nagu "Metsavaimud masinas" (2024) Eesti Kirjandusmuuseumis, kuraatorid Henri Hütt, Evelyn Raudsepp, Taive Särg, Ave Goršič; "Kunst antropotseeni ajastul" (2023) Kumu Kunstimuuseumis, kuraatorid Linda Kaljundi, Eha Komissarov, Ulrike Plath, Bart Pushaw, Tiiu Saadoja; kunstimessil Liste Art Fair Basel (koos Kogo galeriiga, 2021).

2019. aasta kunstimessil Foto Tallinn premeeris erarahastuse platvorm Outset Eesti Mari-Leen Kiiplit (koos Kogo galeriiga) videoteose ostuga. 2018. aastal pälvis Kiipli Eesti Kultuurkapitali aastapreemia 2017. aasta tegevuse eest ning tema installatsioon "Passiflora", mille Foku esitas Torino kunstimessile, võitis "Expanded Screen" preemia sektsioonis "The Others".

Näitus jääb avatuks 23. augustini 2025.