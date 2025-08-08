Galerii: Perdita S. ja Pire Sova avasid Tallinnas näituse "Planet Amor"

Tallinnas avasid neljapäeval kunstnikud Perdita S. ja Pire Sova Planet Amor sekspoes samanimelise näituse, kus uurimise all küsimus naise seksuaalsest agentsusest, intiimsusest ja võimust kehtestada piire maailmas, mis sageli ootab vaikset allumist.

Näitus ei räägi pattulangemisest ega lunastusest, vaid valikutest – isiklikest, keerulistest ja siirastest. Siin räägitakse inimestest, kelle keha ja lähedus ei kuulu vaikimisi kellelegi. Kahe kunstniku teosed põimivad isikliku kogemuse ja ühiskondliku kriitika, seades küsimuse alla normid, mis määravad, kelle seksuaalsus on nähtav, aktsepteeritud ja kelle oma mitte.

Mis muutuks, kui õigust otsustada oma keha ja soovide üle ei varjutaks häbi, vägivallaoht ega vaesus?

Tekstide autor: Aet Kuusik

Näitus on avatud 8. oktoobrini 2025.