Pildid: Al Paldrok avas Hobusepea galeriis isikunäituse

"Esile on kerkinud põlvkond, kes otsib oma mõtteviisi ja sotsiaalset ruumi. See on loominguline energiaallikas, nende tee mõistmiseni. Neil on soov muuta võimu tasakaalu, sekkudes otseselt reaalsusesse ja andes suurema tähtsuse loomingule. Nad kalduvad äärmustesse, et provotseerida ennast ja oma publikut vastanduma sotsiaalsetele normidele. On tekkinud uus puritaanlik sotsiaalne liikumine, mis piirab järsult indiviidide vabadust," tutvustas Al Paldrok.

Näituse avamisel esitleti ka raamatut "Non Grata. 5. Performances 2017–2024". Kogumik võtab kokku Non Grata tegevuse aastatel 2017–2024: performance'i tuurid, näitused, aktsioonid ja festivalid Ameerikas, Euroopas, Aasias. Raamatusse on koondatud põhjalik fotomaterjal Non Grata ulatusliku tegevuse kohta kogu maailmas ning eri maade filosoofide, kirjanike ja kunstnike artiklid, esseed ja päevikud mitmes keeles.

Al Paldrok (1969, Tallinn), tuntud ka kui Anonymous Boh, on Eesti performance-kunstnik, skulptor, graafik ja video-kunstnik ning rahvusvahelise performance-grupi Non Grata juhtfiguur. Paldroki tegevus on pälvinud tähelepanu julge ja kompromissitu lähenemisega, mis seab kahtluse alla ühiskonna traditsioonilised normid. Vaatajaid mugavustsoonist välja raputavad performance'id oma hullumeelsuses jätavad publiku hämmingusse, astudes üle igasuguste ühiskondlike tavade ja mängides tihtipeale ohtlikkuse piirimail, kus õhku jääb kogu ühiskonnakorralduse turvalisuse küsimus. Intervjuudes ja ülevaadetes kirjeldatakse teda kui ettearvamatut niiditõmbajat, kes ei karda seista vastu institutsionaalsetele ja ühiskondlikele normidele.

Al Paldrok on olnud kunstikõrgkooli Academia Non Grata asutaja ja prorektor, Eesti Kunstiakadeemia professor ja EKA Pärnu Kolledži juht. Ta on pidanud kunsti loenguid ja töötubasid ülikoolides ja kunstiorganisatsioonides üle maailma.

Näitus jääb avatuks 23. augustini.