Galerii: Al Paldrok avas Okapi galeriis isikunäituse "Mentaalne diversioon"

Näitusel eksponeeritud teosed on alustatud alates 1990ndatest ja lõplikult valminud 2025. Hoolimata pikaajalisest valmimisest on ekspositsioon autori loomingu seisukohalt erandlikult päevakajaline, eriolukorrad nõuavad erakorralisi meetmeid.

Teosed on omandanud oma aktuaalsuse just nüüd, mil reaalsus on aastatetaguse kunstnikuvisiooni kinni püüdnud. Suuremõõtmelised graafilised teosed sisaldavad äratuntavaid nimesid, kohti ja sõnumeid, kolmemõõtmelised militaaretüüdid viivad vaatajad sõjatandrile ja videoteosed näitavad viimaseid keelatud tänava-performance'eid Hiinas.

"Kujutlusvõime on meie vaimse eksistentsi ning stiimulite ja teabega toimetulemise alus. Ajufüsioloogide ja psühholoogide uuringud on näidanud, et vaimsed kujutised registreeritakse samades aju tsoonides, kus visuaalsed tajud ja et neil piltidel on kogu kogemuslik autentsus nagu meie füüsiliselt tajutavatel piltidel. See sünteesijõud viitab aistingu ja mõistmise ürgsele ühtsusele, mille on tekitanud kujutlusvõime enne kummagi teaduskonna toimimist. Kujutluse sünteetiline roll, mida eeldavad mõlemad võimed, on tõepoolest nii ürgne, et see toimib meie selja taga alateadlikult," selgitas Paldrok.

Al Paldrok (snd 1969) tuntud ka kui Anonymous Boh, on Eesti performance-kunstnik, skulptor, graafik ja video-kunstnik ning rahvusvahelise performance-grupi Non Grata juhtfiguur. Paldrok on olnud kunstikõrgkooli Academia Non Grata asutaja ja prorektor, Eesti Kunstiakadeemia professor ja EKA Pärnu Kolledži juht.

Näitus jääb avatuks 26. aprillini.