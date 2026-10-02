Klassikaraadio muusikapäeva viktoriinist võttis osa ligi 3000 inimest

Muusikapäeva viktoriini küsimustele vastas 100 protsenti õigesti 178 osalejat. Viktoriini lahendasid igas vanuses muusikasõbrad üle kogu Eesti: noorimad osalejad olid 8-aastased ning vanimad 83-aastased.

Paljudes koolides lahendati viktoriini suisa terve klassiga. Kollektiivselt otsiti vastuseid küsimustele Elva gümnaasiumis, Häädemeeste keskkoolis, Jüri koolis, Kadrioru Saksa gümnaasiumis, Kanepi gümnaasiumis, Karksi-Nuia muusikakoolis, Kilingi-Nõmme muusikakoolis, Kolga-Jaani koolis, Leisi koolis, Pakri koolis, Pärnu Mai koolis, Pärnu Raeküla koolis, Rocca al Mare koolis, Suure-Jaani koolis, Tallinna 21. koolis, Tallinna Muusika- ja Balletikoolis, Tapa valla koolis, Tartu Descartes'i koolis, Tartu Hansa koolis, Tartu Mart Reiniku koolis, Tartu Tamme koolis, Tartu Waldorfgümnaasiumis, Tõrvandi koolis, Tõrvandi koolis, Viljandi Jakobsoni koolis, Vinni-Pajusti gümnaasiumis, Võhma koolis jm.

Seekordne muusikapäeva viktoriin tähistas 100-aastaste muusikute ja kollektiivide sünnipäevi, vaatas ajas 100 aastat tagasi ning pööras pilgu numbriga 100 seotud nähtustele muusikas. 15 küsimusest koosnev muusikapäeva viktoriin oli vastusevariantidega ning loogiliselt mõeldes või sõpradega koos lahendades oli võimalik õigesti vastata ka siis, kui vastust kohe ei tea. Lahendamise tegid lõbusamaks helifailid, videoklipid ja fotod. Viktoriini küsimused koostasid Klassikaraadio toimetajad.

Kõige paremini teati vastust esimesele küsimusele, kus tuli ära arvata, kes laulab juuresolevas videoklipis. 81 protsenti vastajatest teadist, et see väike laululaps on 11-aastane Ingel Mikk (artistinimega An-Marlen), kes esitas 2010. aastal telesaates "Laulukarussell" Olav Ehala "Näkilaulu" Leelo Tungla sõnadele.

Raskeimaks osutus küsimus, kus uuriti, kuidas sai helilooja Eduard Tubin 1980. aastal kätte Arvo Pärdi sünnipäevatervituse. 32 protsenti vastajatest teadis, et sünnipäevatervitus ilmus 14. juunil 1980 Rootsi väliseestlaste ajalehes Teataja, aga 1300 lahendajat arvas, et Arvo Pärt salvestas muusikalise tervituse Eesti Raadio 1. stuudios ning Eduard Tubin kuulis seda raadiost.

Muusikapäeva viktoriini parimate vastajate vahel läksid loosi kontserdi- ja teatripiletid, kinopääsmed, heliplaadid ja kultuuriväljaannete aastatellimused. Osalenud koolide vahel loositi välja muusikaline peaauhind – juhendatud ühislaulmine džässmuusikute Susanna Aleksandra Veldi ja Karl Madis Pennariga.