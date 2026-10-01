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Galerii: Klassikaraadio kolis oma stuudio muusikapäeva puhul Tammsaare parki

Muusika
Klassikaraadio muusikapäev Tammsaare pargis
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16 pilti
Muusika

1. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva ning sel puhul kolis ka Klassikaraadio ajutiselt oma stuudio Tallinnas Tammsaare parki, kus mindi kolmeks tunniks ka otse-eetrisse.

Kolme tunni jooksul käisid Klassikaraadio ajutisest stuudiost erinevaid külalised, muuhulgas tegid nad juttu Mihhail Gertsiga seoses peagi algava festivaliga Tubin, samuti kõlas otse-eetris ka muusika ning oma sõna said sekka öelda ka möödakäijad, kellele Klassikaraadio tegi muusikalise üllatuse.

Klassikaraadio Tammsaare pargi otse-stuudios olid kohal Ivo Heinloo, Nele-Eva Steinfeld ja Lisete Velt. "Meil on ikka olnud mõte, et Klassikaraadio võiks tulla rahva sekka, mõni aeg tagasi käisime saadet tegemas Balti jaama turul, nüüd aga mõtlesime, et tuleme keset päeva Tammsaare parki, inimesed kõnnivad mööda, raadio mängib, samal ajal käivad meil külalised ja räägime inimestega juttu ka," ütles Velt.

Muusikapäeva jooksul toimus aga kõikjal üle Eesti muusikalisi üllatusi, näiteks valitsuse pressikonverentsil astus üles kollektiiv Karmoškakamraadid:

Toimetaja: Kaspar Viilup

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