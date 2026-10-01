Jarmo Reha lavastusest "Elu teatris": oleme omas mahlas

Lavastus "Elu teatris" näitab teatrit hoopis teisest küljest. Lava teeb justkui poolpöörde ja publikule avaneb lavatagune maailm: kuidas näitlejad etenduseks valmistuvad, lavale lähevad, näitlevad ja peale kummardust grimmituppa naasevad.

Laval on kaks näitlejat: vana ja kogenud ning noor ja ambitsioonikas. Nad jagavad ühte grimmituba, teevad koos proove, vahetavad kogemusi, kuid nende rollid on muutuses. Põlvkonnavahetus pole kerge, eriti teatris.

"Need vahetused on mõnikord traagilised, mõnikord naljakad. Kogu see tunnete gamma, ma loodan, tuleb meie lavastusest esile," lausus lavastaja Tiit Alte.

Lavastuses astuvad esimest korda koos publiku ette näitlejad Pääru Oja ja Jarmo Reha.

"Iga ameti puhul on needsamad hädad: kuidas vanemad õpetavad nooremaid, kuidas nooremad üks hetk lähevad vanematest mööda ja kõik need mõtted, mis generatsioonide vahetusega toimuvad. Seda olen ise näinud ja olen olnud osaline, nüüd vaatan, et hakkan juba vaikselt olema osaline selles vanemas põlvkonnas," ütles näitleja Pääru Oja.

Nii lavastaja kui näitlejad kinnitavad kui ühest suust, et tegemist maailma paremikku kuuluva näitemänguga, kus publik saab kogeda nii pisaraid kui naeru. Teatrist räägitakse ausalt, kuid armastusega.

"Ma loodan, et me ei tee teatrile liiga, aga ei jää ka võlgu. Ütleme, mida mõtleme," sõnas Alte.

David Mameti lavastuses teavad näitlejad väga hästi, keda ja mida nad mängivad.

"Kui öeldakse, et jääge oma liistude juurde, siis seekord me jääme kohe kindlasti enda liistude juurde. Me teame, millest me räägime, me teame, mida kogeda ja me oleme täiesti omas mahlas," lausus näitleja Jarmo Reha.

Lavastuse "Elu teatris" esietendused toimuvad laupäeval Tallinnas Salme kultuurikeskuses ja pühapäeval Narva Vaba lavas.