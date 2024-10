Pildid: kunstirühmitus Non Grata kuulutas Hiinas välja oma vabariigi

Eesti kunstirühmitus Non Grata, koosseisus Al Paldrok, Taje Tross, Siim Kuljus ja Arvo Sailev osalesid septembris-oktoobris 2024 Hiinas kunstituuril. Non Grata esines performance'itega viies erinevas linnas üle Hiina, igas linnas toimusid ka Non Grata näitused, kunstnikuvestlused, töötoad ja loengud. Tuuri kuraator oli Cai Qing.

Hiina viimase aja poliitilised arengud on põhjustanud suurlinnades Pekingis ja Shanghais performance-kunsti täieliku keelustamise ja sellises olukorras on tegevuskunstifestivalide läbiviimine justkui noateral kõndimine, sest seaduserikkujaid organisaatoreid-kuraatoreid ootab vangistus ja muuseumide-institustioonide sulgemine.

Non Grata tuur viis grupi JiTanLive Art festivalile Han Tao muuseumis Konfutsiuse sünnilinnas Jinanis, 18. Guyu Action International Art Festivalile Xi'anis, Yell galeriisse Shanghais, Tao Xichuani kunstimuuseumisse Yudayuspace'i Jingdezhenis. Pekingis toimus näitus "Calligraphy and Non Grata – The First International Dialogue Project on Pop Calligraphy" Yi Mu kunstimuuseumis Songzhuang Art Village'is.

Han Tao kunstimuuseum Jinanis on avalik kunstimuuseum, mille põhifunktsioonid hõlmavad kunstinäitusi, haridust, kollektsioone ja rahvusvahelist kultuurivahetust. Muuseumi tegevus keskendub avangardkunstile ja kunstifilmile. Kinos toimuvad aastaringselt kohalikele sihtgruppidele tasuta filmiseansid ja haridusprogrammid. Han Tao, muuseumi juhataja, on Hiinas tuntud kunstnik ja filmirežissöör.

Näituse teisel päeval külastas näitust kohaliku regiooni kultuuriminister ja seejärel salapolitsei viieliikmelise üksusega, kes uuris põhjalikult näituse iga eksponaati, videot ja pildistasid üles kõikide Non Grata raamatute leheküljed. Hiina tavapublikut seejärel performance'i esitustele ei lubatud.

18. Guyu Action International Art Festivalil Xi'anis kuulutas Non Grata performance'i käigus välja linnaäärses mahajäetud maja lamekatusel oma autonoomse territooriumi – sõltumatu uue vabariigi – kus kuulutati, et Hiinas ei või teha poliit-performance'eid. Uue vabariigi sündi tunnistasid India, Sri Lanka, Austraalia, Hong Kongi, Hiina, Singapuri, Mehhiko ja Eesti esindajad.

24-miljonilise elanikkonnaga Shanghai Yell galeriis avas Al Paldrok personaalnäituse "Live Dimensions" Non Grata performance'iga "Breath".

Tao Xichuani kunstimuuseumis Yudayuspace'is eksponeeriti Non Grata tegevuskunsti dokumentatsiooni näitust koos loengute ja töötubadega. Taje Trossi juhitud mitmepäevane performance'i töötuba "Public intervention / avalik sekkumine" Jingdezhenis lõppes noorte hiina kunstnike tänavaaktsioonide ja politsei sekkumisega.

Pekingi maailmakuulsas Songzhuang Art Village'is toimus Non Grata ühisnäitus Hiina traditsioonilist kalligraafiat popkunsti võtmes esitava kunstnikeühendusega "Pop Box Calligraphy". Avamisel kinkisid nii eesti kui hiina kunstnikud oma teosed Pekingi Yimu kunstimuuseumis tegutsevale Pekingi Red Leaf Charity Foundationile, heategevusorganisatsioonile, mis aitab orvuks jäänud lapsi ja üksikuid vanureid. Ühisaktsioonis sündis tegevuskunstiteos põrandasuurusele lõuendile, milles idamaised traditsioonid ja lääne eksperimentaalsus sulandusid ühises sünergias.

Non Grata esindas tuuril kontrakultuuri, maksis oma sõidud ise ja ametlike struktuuridega ei suhelnud. Tuuril reisiti eri linnade vahel nii 12-tunniste autosõitude, lennukite ja kiirrongidega Hiinas kaeti kokku tuhande ruutkilomeetri suurune ala ja 5000 kilomeetrit.