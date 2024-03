Pildid: Okapi galeriis avati Taje Paldroki näitus "Universaalsed ilmutused"

Kunstniku sõnul käsitleb "Universaalsed ilmutused" meie ühiskonna peavoolu ja selle kõrval tegutsevaid subkultuure ning inimkooslusi, mille eesmärgid ja käitumismudelid loovad aluse täiesti uue sootsiumi sünniks – muutunud maailmakord, mütoloogiliste olendite reinkarnatsioon. Näituse meediumiteks on fotoperformantsid, installatsioonid ja kineetilised objektid.

Taje Paldrok on performance-, installatsiooni- ja uue meedia kunstnik. Kunstialase hariduse omandanud Academia Non Gratas, Kuvataideakatemias Helsingis, Eesti Kunstiakadeemias ja Universität der Künste Berliinis. Ta on rahvusvahelise Non Grata Performance Groupi üks peamisi mootoreid alates 1998. aastast.

Näitus on avatud 30. märtsini.