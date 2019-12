Galerii. Leegitsevate ideedega Non Grata naases Ameerikast

29. detsembril sai läbi etenduskunstigrupi Non Grata Ameerika Ühendriikide tuur marsuudil New York – Austin – Houston – Oklahoma – Miami, kus Eestist osalesid Al Paldrok, Taje Tross, Sten Õitspuu, Merilin Kriisa ja Carmen Truupõld.

Esmalt võttis Non Grata Manhattani, kui New Yorgis Grace Exhibition Space'is toimusid näitus ja performanss "Total Exorcism" ("Totaalne vaimne puhastumine"), osalisteks Flower Vato, EUU, Anonymous Boh, Devil Girl, Hangman, Spider Monkey, Barbie, Emerald, Siren, Circus, Virgin Maria, Blond Twins, Andi Wallwhore, Animals Against Humans, Be Something Soft jt.

"Performanss rääkis tänapäeva inimese individuaalsest eraldatusest, pidevast tähelepanuvajadusest, ängist ja üksinduse eksponeerimisest, sellest tulevast vihast, igaühe eksistentsiaalsest võitlusest oma deemonitega, valitsevate tumedate jõududega, uue Bulletproof Babies põlvkonna sünnist, ühiskonna tervenemisest ja terviklikkusest. Ühiskondlikul tasandil annab see kõik tagasilöögi: Amazonase vihmametsad – maailma kopsud - põlevad, polaarjää sulab, finantssündikaadid ja marionettidest poliitikud ajavad taga korporatiivset omakasu," ütles Paldrok alias Anonymous Boh.

Houstonis Super Happy Fun Landis toimus performanss "Eternal Paradise", milles osalesid Anonymous Boh, Devil Girl, Militia, Miss Jelly, Hangman, Jim Pirtle, Eel Son, Ronald Gaitz, Salvador Macias, Bucky Rea, Warring Cushing, Myccal Tortuga jt. Kunstiruumis Easy Credits Studios eksponeeriti näitust "On the Road".

"Non Grata etendus võib sisaldada: hävitust, tuld, inimmärgistamist, hirmu, paanikat, nostalgiat, vastikust ja palju muud," hoiatas Texase kunstikülg Glasstire.

Oklahomas Normanis ajutises kunstiruumis Old School Cycles toimus Anonymous Bohi näitus ja tegevuskunsti festival "Reality Shift" ("Reaalsuse nihe"), kus lisaks Non Gratale esinesid Blair Summers, Cowboy X, Helen Grant, Jenna Bryan, Eric Piper, Jason Brown, Rick Sinnet, London Huser, Rachel Sauvage, John Hancock, Mara Catalan jt. Non Grata Performance'i "Force Majeure" käigus hävis seekord kaks autot.

"Inimevolutsioon areneb ennenägematute sammudega tehnilise täiuse ja peatse robotiseerumise poole, samas on paralleelselt vallandunud vastupidine: masside ürgne kutse. Ülerahvastatud maailma möirgavad massid on leidnud ruuporid, mustmiljardid emotsioonid kuhjuvad lademetena virtuaalreaalsuses. Nii palju tõdesid on kuulutada, et mingit tõde pole enam ammu olemas ja see teeb olematuks ka vale," selgitas Paldrok etenduse kontseptsiooni.

Non Grata kasutas kolmenädalases residentuuris Ühendriikide idarannikul mahuka ruumiinstallatsiooni loomiseks New Yorgi tegevuskunstiaktsioonide kollaaže, kostüüme, makette, atribuutikat ning graafilisi ja skulpturaalseid teoseid aastatest 2006-2019, mis eksponeerisid eri elu- ja kultuurivaldkondade sünteesi fusionismi vaimus.

Eesti juurtega Non Gratasse kuulub ligi tuhat liiget üle maailma. Grupi performansid loovad koode. Need on füüsilised tekstid. Non Grata liigub pidevalt ümber maailma. "Vanasti, kui maailm polnud globaalselt ühendatud, elasid inimesed oma elu kindlas tsoonis ja olid geograafiliselt ja vaimselt eraldatud. Sel ajal käisid külast külla rändurid, unenägudeloojad, kes tõid teadvuse mujalt maailmast. Tänapäeval on Non Grata just selline fenomen, kes tuleb läbi, suunab energiaid, loob uusi reaalsusi ja lootuse muutusteks ning läheb jälle," selgitavad Non Grata artistid oma kreedot.

USA residentuuri ja näitusi toetas Eesti Kultuurkapital.