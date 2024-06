Galerii: Okapi galeriis avati Liis Tedre isikunäitus "Lõpmatus"

Lõpmatus on omadus, mis seisneb piiramatuses. Lõpmatuks nimetatakse tavaliselt seda, millel pole ei ruumilist ega ajalist piiri. Lõpmatuse mõiste on muistsetes käsitlustes olnud pigem filosoofiline kontseptsioon, kaasajal matemaatikas kokkulepitud tähis, kuid füüsikaliselt tõestamatu olukord.

Lõpmatuse idee võib jalad nõrgaks võtta. Keeruline on mõista, et kõik meie ümber on lõpmatuseni jagatav ning tükeldatav ja vastupidi lõpmatuseni suurenev. Matemaatiline kontseptsioon jookseb füüsikalisest mööda. Elu laiemaks mõistmiseks pakuvad abi filosoofilised piirideta tõlgendused ning igapäeva praktilises toimimises kokkuleppelised piirangute süsteemid.

Et teha materiaalses maailmas elamine kergemaks ja turvalisemaks ja mõistetavaks, lähtume põhimõtetest, kokkulepetest ja ehitame ise endale vabatahtlike piirangute mudeleid. Õnneks on selle tasakaalustamiseks filosoofilised ja loomingulised arutelud ja mõttekäigud, mis ei tunne piire.

Liis Tedre (Eesti, sündinud 1976) on õppinud Eesti Kunstiakadeemias graafikat ja on Eesti Vabagraafikute Ühenduse liige. Kunstnikuna on ta oma loomingus käsitlenud nüüdisaegse maailma kirgaste värvitoonide ja moodsate tehismaterjalide kasutamist kui igavese nooruse ja elu tähistamise varjatud taotlust. Samaaegselt suunab ta vaataja tähelepanu elukeskkonna kulumise ja kahanemise märkidele, mis muudavad ruumi kogemise tundlikuks ja sümpaatseks.

Näitus "Lõpmatus" on Okapi galeriis avatud kuni 19. juunini.