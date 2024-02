Okapi galeriis näeb klaasi eriala tudengite ühisnäitust "Hüva nõu"

Näitusel on seitsme tudengi disainitud klaasesemete seeriad, nende kavandid ning kavandite põhjal valminud prototüübid. Tudengid on disaininud nii klassikaliselt ilusaid pokaale, küünlaaluseid kui ka näiteks suure skulptuurse tuhatoosi. Erko Lille disainiprojekt "Kopsikud" on sündinud ideest, et tuhatoos pole juhuslik asi, vaid kunstiliselt disainitud objekt, mida on ilus vaadata ja mis rikastab ruumi. Skulptuurne tuhatoos on samal ajal kasutatav ka vaasina näiteks kuivatatud lilledele.

"Disainiprojekti raames pidid klaasiosakonna tudengid disainima seeria anumaid. Piiritletud oli see, et see peaks olema anum, aga milline otstarve sellel on, see lähtub igast tudengist. Mõned on skulpturaalsemad tööd, teised praktilised disainseeria tööd. Ühest objektist valmib ka prototüüp. On klassikalisemaid ja on ka väga ekspressiivseid lähenemisi, iga looja on ikka oma nägu," ütles tudengite juhendaja Andra Jõgis.