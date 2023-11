Galerii: Okapi galeriis avati näitus "Igapäeva väike elu"

Näitus "Igapäeva väike elu" on mõeldud olema kui oaas keset linna, kus loodushelid, kaadrid ja töödele jäädvustatu viivad vaataja maikuu Saaremaale, kus kunstnikud Ave Palm ja Helle Ly Tomberg mõned nädalad residentuuris veetsid.

"Meie ümber olid kasvavad taimed, nägime munakoori ja linnusulgi, surnud linde ja luukere tükikesi. See kõik kokku tundus tore kompositsioon ja sümbioos millega edasi minna," meenutas Palm.

Palmi tööd valmisid tsüanotüüpia tehnikas, mis nõuab aega ja keskendumist. "Kui muidu elu tundub nii kiire ja peab erinevaid asju tegema, siis see võimaldab olla keskmes, keskenduda ühele protsessile, ühe asja täiustamisele. See on mõnus kulgemine ajas," ütles ta-

Ka Helle Ly Tomberg inspireerus loodusest, luues leitust omamoodi mandalad.

"Ma vaimustusin värvidest, mis kevadel võivad olla. Tegin lisaks tsüanotüüpiale fotosid, kompositsioone erinevate taimede ja luude ja sulgedega. Ühelt poolt kõik loodus tärkas, aga lisaks sellel sulasid välja vanad kondid ja kõike seda näha oli väga vaimustav," jutustas Tomberg.

"See muutuski väga mänguliseks protsessiks, kui taimi ja muid asju ritta ladusid, hakkasid moodustuma näod või olendid mida varem üldse polnudki. Tõesti väga tore oli mängida niimoodi linnakärast eemal," lisas Tomberg.

"Igapäeva väike elu" on Okapi galeriis avatud 25. novembrini.