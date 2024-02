Pildid: Telliskivi väligaleriis avati Ave Palmi näitus "Aeg purjutab põranda all"

Alates 14. veebruarist on Telliskivi loomelinnaku väljakul asuvas väligaleriis avatud Ave Palmi tsüanotüüpia tehnikal põhinev näitus "Aeg purjutab põranda all".

"Olen enda puhul aru saanud suurte ruumide vajadusest, et enda unelusi paremini kodustada. Kuna minu lapsepõlve juurde kuulusid nii mõnedki suured ruumid ja hooned, siis on need tihtipeale kohal ka minu praegustes unenägudes. Samal ajal tunnen kirjeldamatut ligitõmmet vanade lagunevate suursuguste hoonete poole. Mulle tundub, et seesuguste paikade külastamine, neis ringi kolamine, aitab mu unelustel lendu tõusta. Sellest lähtuvalt sisaldab mu senine ja kindlasti ka edaspidine looming suures osas varemeid, millele vastandub looduse kõiksugu vormide jäädvustamine tärkamisest, külluse, rahunemise ja lagunemiseni," selgitas Ave Palm.

Ta selgitas, et käsitleb näitusel kohtade ja isiksuse voolavuse olemuslikkust, uneledes aja kulgemisel tekkivate kihistuste teemal 20 erineva suuna põhiselt. "Need teemad, mis on minu jaoks isiklikud, jäävad siinkohal nimetamata. Minu soov ei ole mitte niivõrd enda isiku esiletoomine, kuivõrd vaatajale enda isiklike seoste tekitamise võimaldamine, enda isiklike uneluste tekkimine."

Ave Palm on visuaalkunstnik, kelle fotokunsti on ilmunud ajakirjas Värske Rõhk ja Positiiv. Palm on koos Helle Ly Tombergiga osalenud tsüanotüüpia näitustega "Seest ja väljast ja seest" Aparaaditehases ja "Õhtuti tõuseb ikka tuul" Positiiv galeriis, samuti fotokunstinäitusel "Igapäeva väike elu" Okapi galeriis.

Näitus "Aeg purjutab põranda all" jääb Telliskivi loomelinnaku väligaleriis avatuks kuni 14. aprillini.