Pildid: Positiiv galeriis avati Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi ühisnäitus

Selle protsessi tulemusena sündinud valgete joontega kujutised sinisel taustal annvad edasi näituse kandvat teemat: varemete ja lagunemise melanhoolset ilu, looduse osalemist lagunemisprotsessis ja meid ümbritsevate eluprotsesside abstraktse geomeetria minimalistlikku võlu.

Kunstikud kinnitasid, et nad tegelevad mõlemad fotograafiaga ning käsitsi fotode printimise idee, mille tulemuseks on niivõrd eriline sinise tonaalsusega pilt, paelus neid. "Esmased katsetused said tehtud möödunud kevadel kahe kuu vältel ühiselt stuudioruumi rentides. Tehnika ja protsess ning samuti koostegemise rõõm ja vastastikune inspireerimine haarasid meid mõlemat sedavõrd, et teadsime, et soovime sellega ühiselt ka jätkata."

Ave Palm hakkas tsüanotüüpia protsessi vastu huvi tundma umbes kolm aastat tagasi, kui oli tegemas enda lõputööd ja otsis inspiratsiooni. Soovides algmaterjalina kasutada taimi, hakkas ta uurima, milliseid fotoprotsesse on taimedega ette võetud ning avastas tsüanotüüpia. Ka galeriis Positiiv toimuval näitusel esitleb Ave varemete lähedal või metsaraietel kasvava taime, põdrakanepi graafilist olemust, liigendades suureformaadilise, paberile kantud teose erinevateks üksikosadeks, luues uued iseseisvad üksused.

Helle Ly Tombergi fotod lagunenud hoonest ja purunenud irvakile jäänud akendest – osad paberil, teised suurtel kangastel – on kasutatud tehnika teisendanud materiaalsetest objektidest ebamäärasteks, unenäolisteks mälestusteks ja vihjeteks kadunud aegadest. Mõlema kunstniku teosed sulanduvad ja ühinevad, luues näituseruumis ühes rütmis hingava terviku.

Näitus "Õhtuti tõuseb ikka tuul" jääb Positiiv galeriis avatuks 28. aprillini.