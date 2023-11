Pildid: galeriis Positiiv avati Kaisa Nele Hendla isikunäitus

"Olen palju mõelnud, mis mind paneb fotokunsti iga hinna eest enda elus hoidma. Viimase kaheksa aasta jooksul on fotograafiast kujunenud justkui enesearengu indikaator. Kui kasvan ise inimesena, näen arengut oma fotokunstis. Kui olen iseendaga natuke keerulisemas kohas, seisab ka mu loov külg," kommenteeris Hendla.

"Just selle kasvu või siis "kooselu" nägemine visuaalselt on üheks suureks käivitajaks. Konstantne lüke teadmise poolt, et alati on võimalik sügavamalt õppida, nii inimese kui ka kunstnikuna," lisas ta.

Kunstniku sõnul on ta pikalt olnud huvitatud inimkogemusest, mis ei tähenda liikumist elu mõtte otsingute suunas, vaid soovi mõista, kuidas igaühe individuaalsuse ja unikaalsuse taga peitub üks suur universaalne kogemine.

"Fotograafina kohtan väga palju väliselt erinevaid inimesi, kuid nendega jutu peale saades taipan iga kord, et emotsioonid, mis meid kõiki läbivad, on loomult samad. Kasutangi fotograafiat vahendina, kuidas jõuda inimesteni, et lahti mõtestada inimeseks olemist," kirjeldas ta.

Kaisa Nele Hendla (2001) on Lääne-Virumaalt pärit vabakutseline fotograaf, kes alustas 2023. aastal õpinguid Eesti Kunstiakadeemia fotograafia erialal. "Vahemärkmeid inimkogemusest" on Hendla esimene suurem isikunäitus, mis on galeriis Postiiv avatud 24. novembrini.