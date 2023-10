Galeriis Positiiv saab näha Anneli Ivaste fotoseeriat "Sügisel on hinged hellad"

Galeriis Positiiv on üleval Anneli Ivaste fotoseeria "Sügisel on hinged hellad", mis heidab pilgu inimese elu lõpuveerandile, mil keha ja vaim on muutunud nii hapraks, et enam endaga ise toime ei tulda.

Muutlikku elukaart võrdleb autor aastaaegadega ning tõstab esile perekonna ja lähedaste vajalikkuse inimese elusügisel.

"Ma tahangi välja tuua kuivõrd oluline on perekonna tugi sellisel perioodil, inimese elu lõpufaasis. Paraku on meie ühiskonnas ja kultuuris elu lõpp väga dramaatiline ja valulik, aga perekonna kanda jääb väga suur osa sellest," selgitas Ivaste. "See on tundlik periood, kus me kõik saaksime empaatilisemad olla ja kaasa aidata."

Näituse kuraator Kristel Schwede rääkis, et näitust ette valmistades mõistis ta, et pole mitte sirgjoon vaid teede rägastik. "Tihti on ju nii, et meie elus on midagi helget ja ilusat ning midagi kurba," tõi ta välja. "Sellel näitusel on kõik need erinevad energiad olemas."

Näitus on galeriis Positiiv avatud 20. oktoobrini.