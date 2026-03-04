Galeriis Artrovert avati Kristel Schwede foto- ja maalinäitus

Galerii Artrovert tähistab oma neljandat sünnipäeva Kristel Schwede näitusega "Mõrkjasmagus ja teised olemise viisid".

Viimased kümme aastat oma fotogaleriid Positiiv vedanud kunstnik ja kultuuriajakirjanik Kristel Schwede on ammutanud oma näituseks inspiratsiooni rännakutelt Lõuna-Prantsusmaale, kus kasvatatakse parfüümitööstuse tarbeks mõruapelsine, taustaks kohalikud lummavad maastikud ja eemaltvaatajale muinasjutuna mõjuv argielu.

Fotodele on jõudnud elu mitmekihilisus läbi Schwede täisvärvides fototöötluse ja vormimängu.

"Näituse pealkiri "Mõrkjasmagus ja teised olemise viisid" räägivadki teemadest, mis mulle on südamelähedased, need on erinevad kunstitehnikad, reisid, värvid, elufilosoofia hakkamasaamise võimalused, ühesõnaga olulised teemad," ütles kunstnik Kristel Schwede.