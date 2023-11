Aparaaditehase Galeriide öö aitab kunsti abil sügiskaamost peletada

Galeriide öö näituste valik on mitmekesine nii temaatiliselt kui meediumite poolest. Aparaaditehases saab näha tekstiilikunstniku Aet Ollisaare ja sisekujundaja Madis Liplapi näitust "Pelgupaik", tänavakunstiku ja kuraatori Stina Leegi isikunäitust "Mina olin siin", Anneli Ivaste ja Kristel Schwede fotonäitust "On sügis, on kevad", ukraina kunstniku Alina Kleytmani dokumentaalset isikunäitust "Vägivalla lõputu sära", Tiina Tiituse joonistuste näitust "Mäletamata hetked" ning Maria Marmori interaktiivset digimaalide näitust "Wabi-Sabi" ja maalikunstniku Alisa Vasina illustratsiooninäitust "Kunst on moes".

Aparaaditehase naabruses asuvas Art & Tonic galeriis on avatud tänavakunstniku Edward von Lõnguse ja maalikunstniku Navitrolla ühisnäitus ning Typa keskuse galeriis saab viimast päeva näha Joonas Ahtikallio näitust "Pimeä puutarha" ja saada osa taimemuusika installatsioonist.

Esmakordselt avaneb vaatajatele kaks näitust: noore kunstniku Pragi mininäitus Ajuokse keldripoes ning Tartu linna teemaline interaktiivne grupinäitus "Teed" Plantariumi galeriis. Osalevad kunstnikud Kairo, Sashami, Olevus Art ja Yana-Sievka Goldobin.

Lisaks toimub Galeriide öö ajal ka kirjanik Anti Saare värske raamatu "Puu põndakul" esitlus ja raamatus sisalduvate piltide näitusmüük. Tansustuudio Deepdance Company kostitab Galeriide öö külalisi kestvus-performance'iga "Kõik muutub, kui vaatad". Huvilistel on võimalus osaleda nii eesti-, inglis- kui ukrainakeelsetel galerii- ja tehasetuuridel.

Õhtu lõpetab visuaale ja muusikat ühendav peosari "Anomaaliad" Klubi Gutenbergis.