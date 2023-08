Tartus avatakse kunstnik Maikro näitus "Linnaaed"

"Linnaaedade teema on mulle alati südamelähedane olnud. Olles palju reisinud, avastasin enda jaoks, et linnades, kus elanikud elavad kooskõlas loodusega, veetes aega parkides, istutades tänavatel taimi isegi poolele ruutmeetrile või kasvatades rõdudel või miniatuursetel aknalaudadel lilli, maitsetaimi ning isegi väiksemaid puid, tundsin ka ise end kodusemalt," ütles Maikro.

"Kliimamuutuste keerises, on igal rohelisel taimel linnaruumis lisaks silmailule tekkinud jahutajana ka praktiline vajadus, seega haarasin võimalusest kinni, kui Plantariumilt tuli ettepanek näituse korraldamiseks," kommenteeris kunstnik.

Plantariumi asutaja Kaisa Moora sõnul avatakse aianduskeskuses näitusi ja korraldatakse sündmusi, sest see annab uusi võimalusi eneseväljenduseks, mõtestamiseks ja taimehuvilise kogukonna kaasamiseks. "Maikro varasemast loomingust kumas läbi suhestumine taimemaailmaga. Tekkis huvi, milliseid töid tal veel on, kas annab näituse teha, mis vahendaks taimede ja inimeste hingeelu. "Linnaaed" seda kahtlemata teeb, luues samastumist ja nostalgiat neile, kel on isiklik kokkupuude taimedega," selgitas Moora.

Maikro "Linnaaed" Autor/allikas: Eesi Raa

Näituse produtseeris Mikrogalerii, mis esialgu tegutseb Tartus Lubja tänaval asuvas Nõukogude-aegses garaažiboksis, kuid kuhu järgmisel aastal kerkib 20 ruutmeetrisele alale kahekorruseline näitusemaja, mis alustab aastaringse kunstiprogrammiga 2025. aastal.

"Mikrogalerii eesmärgiks on kulutada võimalikult vähe raha hoone ülalpidamiseks, et kultuuri heaks mõeldud eelarve jääks loojatele ning inimestele, kes panustavad kunstiprogrammi loomesse," selgitasid galerii asutajad Kaili Kask ja Raul Oreškin uue näitusemaja vajalikkust.

Maikro "Linnaaeda" saab külastada Plantariumi näitusemajas kuni 29. oktoobrini.