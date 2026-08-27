Aparaaditehase festival avab uksed kunstnike stuudiotesse ja sulgeb Kastani tänava autoliiklusele

27. augustil algab 11. korda toimuv Aparaaditehase festival, mis toob kolmeks päevaks kokku Aparaaditehase ja kogu Kastani-Filosoofi kvartali.

Festivali programm ulatub tehase koridoridest ja galeriidest Kastani tänavale, Taskuparki ja kvartali hoovidesse. Kavast leiab nii kunsti kui ka muusikat, saab osaleda tuuridel ja töötubades, avatud on turud ning külastajatele avatakse paigad, kuhu tavaliselt ei satu.

27. augustil tehakse festivaliga sportlik algus. Taskupargis antakse start teist korda toimuvatele Aparaaditehase meistrivõistlustele läbi tehase jooksmises, kus võistlejaid ootab tavapärase jooksuraja asemel treppide, koridoride ja tehase nurgataguste kaudu kulgev jooksurada. Õhtu jätkub Aparaaditehase katuseaias Tartu Ashtanga Jooga kooli katusejoogaga.

28. augustil vallutab kvartali Galeriide öö vol. 19, lisaks galeriidele avavad uksed kunstnike stuudiod, poed, tööruumid ja teised Aparaaditehase majalised ning programm kestab hiliste õhtutundideni. Ühe õhtu jooksul saab avastada 14 näitusepaika. Lisaks toimub ka ukrainakeelne kunstniku tuur, mida juhib Aparaaditehases töötav Ukraina kunstnik Viktoria Berezina. Töötubades saab proovida kontaktimprovisatsiooni, kaunistada keraamikat, ehitada ise süntesaatori, valmistada nahast aksessuaare ja trükkida

Õhtu jooksul kõlab muusika nii Sõõr laboris, Typa galeriis, Ajuokse Avangaaris, AG47-s, Taskupargis kui ka Kastani tänaval ning Galeriide öö lõpetab ametlik järelpidu Peninukis. Õhtul saab Kastani tänaval Livida Residendi seinal näha ka Lovisa Luka Hiiopi videoinstallatsioon.

29. augustil suletakse Kastani tänava autoliiklusele ning kvartal muutub suureks tänavapeoks. Kell 12–17 võtavad Kastani tänaval ja selle ümbruses koha sisse Müürilille täika, Ajuokse alternatiivkunsti turg, TYPA pressfesti trükilaat ja Paranduskeldri nodilaat. Lisaks leiab tänavalt toiduautod, muusika, pop-up'id, samuti Kastani tänava lahtised meistrivõistlused lauatennises, mille viib läbi kirjanik ja Kastani tänava elanik Anti Saar.

Taskupargis ootab lapsi ja peresid Karude ja Poegade Perehoov koos laste oma täika, lastekohvikute, loominguala ja töötubadega. Päeva jooksul saab osa ka mitmest tuurist: avastada Aparaaditehase kvartalit, piiluda vastvalminud Livida Residendi majja ning ajada tehasekassi jälgi Gutenbergi kassiekskursioonil.

Ka muusikat jagub Kastani tänavale terveks päevaks: plaate keerutavad Frotee DJ-d, Teet Liiv ja Indrek Mällo ning kell 17 astub üles Carlotta.

Aparaaditehase festival on tasuta, üksikud töötoad ja tegevused on tasulised ning osale tuuridest ja töötubadest on vajalik eelregistreerimine.