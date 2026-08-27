X!

Aparaaditehase festival avab uksed kunstnike stuudiotesse ja sulgeb Kastani tänava autoliiklusele

Kunst
Aparaaditehase festival
Aparaaditehase festival Autor/allikas: Kevin Loigu
Kunst

27. augustil algab 11. korda toimuv Aparaaditehase festival, mis toob kolmeks päevaks kokku Aparaaditehase ja kogu Kastani-Filosoofi kvartali.

Festivali programm ulatub tehase koridoridest ja galeriidest Kastani tänavale, Taskuparki ja kvartali hoovidesse. Kavast leiab nii kunsti kui ka muusikat, saab osaleda tuuridel ja töötubades, avatud on turud ning külastajatele avatakse paigad, kuhu tavaliselt ei satu.

27. augustil tehakse festivaliga sportlik algus. Taskupargis antakse start teist korda toimuvatele Aparaaditehase meistrivõistlustele läbi tehase jooksmises, kus võistlejaid ootab tavapärase jooksuraja asemel treppide, koridoride ja tehase nurgataguste kaudu kulgev jooksurada. Õhtu jätkub Aparaaditehase katuseaias Tartu Ashtanga Jooga kooli katusejoogaga.

28. augustil vallutab kvartali Galeriide öö vol. 19, lisaks galeriidele avavad uksed kunstnike stuudiod, poed, tööruumid ja teised Aparaaditehase majalised ning programm kestab hiliste õhtutundideni. Ühe õhtu jooksul saab avastada 14 näitusepaika. Lisaks toimub ka ukrainakeelne kunstniku tuur, mida juhib Aparaaditehases töötav Ukraina kunstnik Viktoria Berezina. Töötubades saab proovida kontaktimprovisatsiooni, kaunistada keraamikat, ehitada ise süntesaatori, valmistada nahast aksessuaare ja trükkida

Õhtu jooksul kõlab muusika nii Sõõr laboris, Typa galeriis, Ajuokse Avangaaris, AG47-s, Taskupargis kui ka Kastani tänaval ning Galeriide öö lõpetab ametlik järelpidu Peninukis. Õhtul saab Kastani tänaval Livida Residendi seinal näha ka Lovisa Luka Hiiopi videoinstallatsioon.

29. augustil suletakse Kastani tänava autoliiklusele ning kvartal muutub suureks tänavapeoks. Kell 12–17 võtavad Kastani tänaval ja selle ümbruses koha sisse Müürilille täika, Ajuokse alternatiivkunsti turg, TYPA pressfesti trükilaat ja Paranduskeldri nodilaat. Lisaks leiab tänavalt toiduautod, muusika, pop-up'id, samuti Kastani tänava lahtised meistrivõistlused lauatennises, mille viib läbi kirjanik ja Kastani tänava elanik Anti Saar.

Taskupargis ootab lapsi ja peresid Karude ja Poegade Perehoov koos laste oma täika, lastekohvikute, loominguala ja töötubadega. Päeva jooksul saab osa ka mitmest tuurist: avastada Aparaaditehase kvartalit, piiluda vastvalminud Livida Residendi majja ning ajada tehasekassi jälgi Gutenbergi kassiekskursioonil.

Ka muusikat jagub Kastani tänavale terveks päevaks: plaate keerutavad Frotee DJ-d, Teet Liiv ja Indrek Mällo ning kell 17 astub üles Carlotta.

Aparaaditehase festival on tasuta, üksikud töötoad ja tegevused on tasulised ning osale tuuridest ja töötubadest on vajalik eelregistreerimine.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:53

Ansambel Hortus Musicus alustab 55. hooaega Charpentier' ooperiga

15:47

Aparaaditehase festival avab uksed kunstnike stuudiotesse ja sulgeb Kastani tänava autoliiklusele

15:21

Draamateater lõpetas Oliver Reimanniga lepingu

15:13

Helmut Jänes: Kumu Dokumentaali filmi valides on põhilline, et film oleks hea

15:12

Tuulikki Bartosik: Eestis öeldi mulle, et naine lavale ei saa

14:18

Dmitri Kotjuhi Türil avanev fotonäitus pöörab objektiivi lavalt publiku poole

14:17

Adamson-Ericu stipendiumi pälvis Nele Kurvits

12:59

Raamatupoe pidaja: inimesed tulevad raamatupoodi suhtlema ja muljetama

12:53

Kaisa Ling asutas uue produktsioonimaja House of Palagan

11:44

Musica Sacra toob Pärnusse barokki, Viini klassikud ja nüüdismuusikat

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

26.08

Suri muusik ja pikaaegne rahvusringhäälingu töötaja Tauno Pääslane

26.08

Kultuurisaadet "OP" juhib sel sügisel saatejuhtide tandem

26.08

Suri koomik Sten Erik Allikas

25.08

Draamateater seiskab kaaslaste jookide sisse MDMA-d pannud Oliver Reimanni lavastused

26.08

Suri "Rocky Horror Picture Show" peaosatäitja Tim Curry

26.08

Reimanni juhendaja Mart Koldits: olen käitunud oma südametunnistuse järgi

09:03

Suri Jaapani kunstnik Yayoi Kusama

26.08

Jaak Juske: Pelgulinnas varjasid ennast Toompea pätid

25.08

Suri lauljanna Dolly Parton

15:21

Draamateater lõpetas Oliver Reimanniga lepingu

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo