Galerii: Soome kunstnik Bad to the Boner Tartus koomiksil põhineva näituse

Näitus "Täiuslik olend" esitleb Soome kunstniku Rakastaja Roberti esimest samanimelist täiskavanutele suunatud koomiksit. Teos on välja antud Rakastaja salajase pseudonüümi Bad to the Boner alt.

"Robert on öelnud, et alustas Bad to the Boneri projektiga Brexiti ja Trumpi esimese presidentuuri paiku. Ajal, kui maailm meie ümber hakkas absurdseks muutuma, tahtis ta luua paralleeluniversumi, mis oleks võrdselt ajuvaba, aga mis õpetaks meid toimuva üle naerma," tutvustas Kett galerii asutaja Stina Leek.

"Täiuslik olend" on Kett galeriis avatud 30. augustini. Näituse lõpunädalavahetusel toimub ka kunstnikuvestlus ja raamatute signeerimine.