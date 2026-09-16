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Esimese Mati Põldre Pärnumaa filmiauhinna laureaat on Mark Soosaar

Film
Mark Soosaar
Mark Soosaar Autor/allikas: ERR
Film

Mark Soosaar pälvis Mati Põldre mälestuseks asutatud auhinna kohaliku elu edendamise ja kujutamise eest oma loomingus ning Pärnu ja Pärnumaa viimise eest maailmakaardile.

Soosaar on üks Pärnu uue kunsti muuseumi asutajaid, samuti korraldab ta Pärnus Eesti vanimat rahvusvahelist filmifestivali, mis tänavu tähistab juba 40. toimumiskorda. Oma mahukas filmiloomingus on ta ikka ja jälle pöördunud kohaliku ainese juurde, jäädvustades ja mõtestades Pärnu lahe väikesaarte elu ja portreteerides Pärnumaa inimesi.

Oma suurele armastusele – Kihnu saarele – on Soosaar pühendanud triloogia "Kihnu naine", "Kihnu mees" ja "Kihnu lapsed". Tema teised olulisemad Pärnumaaga seotud filmid on "Mängutoos Manilaiul", "Nikolai tänav Pärnus", "Jaan Oad", "Sadam udus", "Kihnu Kristjan", "Vaarao sõjavägi", "Kuldtõld" ja "Meretagused".

Auhinna saab Soosaar kätte 23. septembril Lihulas, kui seal avatakse Matsalu loodusfilmide festival.

Mati Põldre Pärnumaa filmiauhinna asutasid tänavu kevadel Pärnumaa filmifond ja Pärnumaa omavalitsuste liit. Auhinna eesmärk on tõsta esile Pärnumaal tegutsevaid filmikultuuri edendajaid, juhtida tähelepanu Pärnumaale kui inspireerivale võttepaigale ning hoida elus Pärnus elanud, filmitegemist õpetanud ja oma filmides Pärnumaaga seotud kultuuri- ja sporditegelasi portreteerinud režissööri, stsenaristi ja operaatori Mati Põldre mälestust.

Tunnustusega kaasneb rändauhind, Mati Põldrele kuulunud kaamera, millele lisanduvad nimeline Pärnumaa Karu kuju ja rahaline preemia.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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