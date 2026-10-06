Tänavu on neli filmi toonud kinodesse üle 100 000 vaataja

Eesti Filmi Instituut teatas esmaspäeval, et möödunud nädalaga sai 100 000 külastust täis filmil "Käsilased ja koletised". See on neljas film, mis 2026. aastal ümmarguse verstaposti kätte saab.

Nelikut juhib suve alguses kinodesse jõudnud Christopher Nolani suurteos "Odüsseia", mis on toonud kinodesse 112 113 vaatajat ning jookseb endiselt kinoekraanidel.

Veidikene jääb maha "Ämblikmees. Täitsa uus päev", mis jõudis kinodesse juuli lõpus, kaks nädalat pärast "Odüsseiat" ning on möödunud nädala lõpuks meelitanud kinodesse 109 226 filmisõpra. Ka "Ämblikmehe" viimane film jookseb endiselt kinolinal.

Kolmandalt kohalt leiame kodumaise uusversioon filmist "Täiuslikud võõrad", mille 2026. aasta tulemuseks jääb 102 900 külastust. Kusjuures 21 025 neist teenis film välja juba avanädalavahetusel. "Odüsseial" jäi esimeste päevade tulemuseks veidi enam kui 12 300 külastust, "Ämblikmehe" võrku jooksis linastusperioodi alguses see-eest üle 32 000 filmihuvilise.

Viimasena ületas 100 000 piiri möödunud nädalal kogupereanimatsioon "Käsilased ja koletised", mis esilinastus juuli alguses, paar nädalat enne "Odüsseiat". Selle tulemusega film ka kinost lahkus.

Enam-vähem kindlad 100 000-filmid on ka detsembri keskpaigas esilinastuvad "Düün 3" ja "Tasujad: Doomsday". Iseküsimus on, kas nad saavad selle numbri kätte kahe nädalaga või on veidi vaja laenata ka 2027. aastast.

"Kui animatsioonide ja kodumaiste filmide suured levinumbrid ei paku üldjuhul suuremat üllatust, siis Hollywoodi kassahittide murdmine üle 100 000 vaataja piiri ajal, mil endiselt räägitakse kinode surmast, on pigem märk vaikselt muutuvatest aegadest. Eesti vaataja on siin kahtlemata suure kinotööstuse ja selle turundusmasinavärgi teenistuses, kuid ka sotsiaalmeediatrendid, olgu see Letterboxdi kiire tõus või lugematu hulk Tiktoki-filmikriitikuid, mängivad kindlasti oma rolli selles, et siinne publik, nende hulgas ka noored, on üha enam valmis hääletama jalgade ja rahakotiga just kino poolt," leidis filmiajakirjanik Kaspar Viilup.

Möödunud ajad

Möödunud aastal said vaid kaks filmi kätte 100 000 piiri: "Minecrafti film" ja Tõnis Pilli "Fränk".

Viimati oli nii palju ehk neli 100 000-filmi 2022. aastal. Ka toona olid mängus "Käsilased", mille teine osa tõi kinno üle 147 000 vaataja. Sellele järgnesid "Apteeker Melchior" 129 400 vaatajaga ja "Kalev" 116 467 vaatajaga.

Neljandal kohal olnud "Avatar 2" ilmus kaks nädalat enne 2022. aasta lõppu, nii et tol aastal jäi filmi tulemuseks veidi alla 110 000, aga 2023. kasvatati vaatajate arv juba 208 000 juurde.

Üle nelja 100 000-filmi oli ühes kino aastas 2019. aastal, mil möllas "Tõe ja õiguse" ekraniseering, mis tõi kinodesse 269 909 vaatajat. Oma panuse andsid ka "Klassikokkutulek 3", "Lõvikuningas", "Lemmikloomade salajane elu 2" ning "Jokker". 2019. aasta lõpus esilinastus ka "Lumekuninganna 2", mis lahkus kinost järgmises aastanumbris enam kui 140 000 külastusega.

Box office'i edukaim suvi

"Odüsseia", "Ämblikmees" ja "Käsilased" tegid möödunud suvest USA kinode jaoks mitte ainult kõige edukama pärast pandeemialt saadud põntsu, vaid kõige edukama kinosuve läbi aegade. Maist kuni septembrini alguseni jäeti kinokassadesse üle 4,76 miljardi dollari, kusjuures iga kuu vähemalt miljard.

Sellega jättis 2026 seljataha 2013. aasta, mil kinodesse jõudsid "Raudmees 3", "Mina, supervaras 2" ja "Terasmees".

Meedia-analüütikud avaldasid lootust, et 2026. aasta tuletas inimestele meelde, kuivõrd tore kogemus on kinos käimine ning istutas maha seemned, kust kasvavad välja järgmised kinokülastajate-põlvkonnad.

Nii USA kui ka rahvusvahelisel turul mängib samuti veel rolli detsembri kaheraudne ehk nn Dunesday. Kui "Ämblikmees" tegi rahvusvaheliselt läbi aegade teiseks parima avanädalavahetuse, siis nii uuel "Tasujate" kui ka "Düüni" filmil on realistlik šanss jätta seljataha praegune esinumber "Tasujad: Lõppmäng" ning selge plaan tungida ka kassahittide esikümnesse.