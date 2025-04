Kinokülastused olid Eestis esimeses kvartalis väikeses tõusutrendis

Kokku külastas Eesti kinosid 653 318 inimest, mis on ligi 10 000 võrra rohkem kui mullu. Samal ajal vähenes kinokassa 3,9 protsenti, ulatudes 4 748 805,44 euroni. Keskmine kinopileti hind I kvartalis oli 7,27 eurot (2024. aasta I kvartalis 7,68 eurot). Piletihinna langust selgitab asjaolu, et kvartali vaadatuimate filmide hulgas olid ülekaalus laste- ja noortefilmid, millele kehtivad soodsamad hinnad.

Eesti filmid püsivad vaatajate seas jätkuvalt menukad – tänavu on linastunud 43 Eesti filmi, millest 17 on esilinastused. Kodumaiste filmide turuosa moodustab 23,13 protsenti kogu vaatajate arvust, mis peegeldab kinodes tugevat kohalolekut.

Publikulemmik "Fränk" üllatab jätkuva kasvuga

Erilist tähelepanu on pälvinud kodumaine mängufilm "Fränk", mille vaatajanumbrid on kasvanud kolmel järjestikusel nädalavahetusel – tegu on haruldase saavutusega Eesti kinolevis. Esimesel nädalavahetusel kogus film 6607 vaatajat, teisel nädalavahetusel suurenes see arv 8472-ni ning kolmandal nädalavahetusel juba 9916-ni.

"See on tõesti harukordne nähtus. Kolmel järjestikusel nädalavahetusel kasvav vaatajanumber viitab tugevale suusõnalisele soovitusele ja emotsionaalsele sidemele publiku ja loo vahel," kommenteeris Eesti Filmi Instituudi andmeanalüütik Eveli Raja. "On heameel näha, et üldine kinokülastus on tõusuteel, kuid veelgi enam rõõmustab Eesti filmi kasvav publik."

2025. aasta vaadatuimad filmid (seisuga 06.04.2025)

Välismaiste filmide top 5:

1. "Vooluga kaasa" – 76 010 vaatajat

2. "Paddingtoni seiklused džunglis" – 43 991 vaatajat

3. "Kullake" – 41 981 vaatajat

4. "Minecrafti film" – 36 858 vaatajat

5. "Bridget Jones: Poisi järele hull" – 23 074 vaatajat

Eesti filmide top 5:

1. "Fränk" – 40 211 vaatajat

2. "Jan Uuspõld läheb koju" – 34 739 vaatajat

3. "Kikilipsuga mässaja" – 24 380 vaatajat

4. "Aurora" – 22 642 vaatajat

5. "Pikad paberid" – 12 444 vaatajat