Nolani "Odüsseia" on kogunud Eestis üle 43 000 vaatamise

Möödunud nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinolevis oli Christopher Nolani suurteos "Odüsseia", mis on vähem kui kahe nädalaga kogunud 43 914 vaatamist.

Homerose eepose ainetel valminud filmi käis möödunud nädalavahetusel vaatamas 11 239 inimest, mis teeb pika puuga ära vaadatavuselt teisele filmile "Käsilased ja koletised", mis meelitas ekraani ette 3373 vaatajat. Nelja nädalaga on uusim käsilaste animatsioon kogunud üle 76 000 vaatamise.

Kolmandat nädalat kinodes jooksev "Vaiana" live action versioon kogus eelmisel nädalal 1424 külastust ning tuli selle tulemusega kolmandaks. Kokku on koguperefilm kogunud 15 567 vaatajat.

14. nädalat püsib edetabelis popikuninga elulugu "Michael", mida on käidud vaatamas 87 343 korda.

Uue tulijana on tabelis õudusfilm "Nälg", mis kogus avapäevadel 588 külastust.