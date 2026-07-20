Nolani "Odüsseia" kogus avanädalavahetusel üle 12 300 külastuse

Homerose eepose ainetel valminud film tegi küll suure tulemuse, aga jääb siiski avanädalavahetusel üle 21 000 vaataja kinodesse meelitanud kodumaisest uusversioonist "Täiuslikud võõrad" kaugele maha. Kahe filmi vahele mahuvad veel "Hüppajad", "Saatan kannab Pradat 2", "Michael" ja "Säärane mulk".

Selle nädala edetabelis on "Odüsseia" ainus uus film. Teiselt kohalt leiame animatsiooni "Käsilased ja koletised", mis on kolme nädalaga toonud kinodesse üle 61 000 vaataja.

Teist nädalat kinodes jooksev "Vaiana" live action versioon kogus teisel linastusnädalal 1823 külastust ning tuli selle tulemusega kolmandaks. Kokku on Dwayne "Rock" Johnsoniga koguperefilm kogunud 8675 vaatajat.

13. nädalat püsib edetabelis popikuninga elulugu "Michael", mida on käidud vaatamas 84 760 korda. Möödunud nädalal kinodesse jõudnud "Jackass: viimane ja parim" tõi teisel nädalal saalidesse 330 vaatajat.