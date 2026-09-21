Kultuuriportaal soovitab: Todd Haynesi muusikafilm "Velvet Goldmine" Jupiteris

Häid muusikateemalisi mängufilme, mis ei oleks samal ajal muusikalid, ei ole liiga palju tehtud. 1998. aastal Cannes'i filmifestivalil esilinastunud Todd Haynesi "Velvet Goldmine", mis heidab pilgu briti glam rock'i kuldajale, on aga selles vallas üks paremaid.

Filmi tegevus kandub 1970ndate alguse Suurbritanniasse, kui glam rock võidukäiku tegi. Biseksuaalne popstaar Brian Slade on avastamas nii ennast kui ka rokkmuusikat laiemalt, ning tema eraelu ja karjäär põimub teise staari Curt Wildiga. Kuulsuse kasvades muutub ühtmoodi võimatuks nii koostöö kui ka kooselu ning Slade otsustab kontserdil oma surma lavastada.

Film otsib vastust küsimusele, miks dekadentlik ja hedonistlik elustiil toonase rokkmuusikaga nii tihedalt koos käis, ja rakendab oma vankri ette tollal ka päriselt ilma teinud staare nagu David Bowie, Lou Reed ja Bryan Ferry, ning nende muusikat.

"Velvet Goldmine" on vaadatav Jupiteris.