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Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud põnevusdraama "Sünnipäevatüdruk" Jupiteris

Kultuuriportaal soovitab
"Sünnipäevatüdruk" Autor/allikas: Kaader filmist
Kultuuriportaal soovitab

Millal te viimati Baltic Queeniga Rootsi kruiisil käisite? Kui pole ammu sattunud või enam ei tahagi minna, siis nüüd on hea võimalus seda kõike uuesti kogeda, sest 2025. aastal valminud põnevudraama "Sünnipäevatüdruk" on suures osas just seal üles võetud.

"Sünnipäevatüdruk" on põnevusdraama, mille tegevus toimub Kariibi merele suunduval kruiisilaeval. Loo peategelaseks on üksikema Nanna, kes teeb oma tütrele 18. sünnipäevaks kingituse. Ta on ostnud Cillele, viimase sõbrannale ja endale Kariibi mere kruiisi piletid. Kõigi ootused on laevale astudes väga kõrged ja esimene õhtu ongi meeleolukas. Hommikul ärgates avastab ema, et tütar on kadunud. Kui lõpuks tüdruk avastatakse, selgub, et juhtunud on midagi hirmsat.

Filmi režissöör on Michael Noer ("Before the Frost", "Papillon", "Northwest"). Üks peaosatäitjatest on Trine Dyrholm, teistes osades Flora Ofelia Hoffmann Lindahl, Herman Tømmeraas ja Maja Ida Thiele. Filmi tootjad on Nordisk Film Production, kaastootja Eestis on Nafta Films. Filmi produtsendid on Rene Ezra ja Matilda Appelin, Eestist juhitisid tootmist Andreas Kask ja Esko Rips Nafta Filmsist.  

Filmi võtted toimusid 2022. aasta kevadel Eestis ning kaasa lõi ligi 250 eestlast. 100-liikmeline tootmismeeskond pandi samuti kokku Eestis. Võtted leidsid aset Tallinki laevade pardal nii merel kui ka sadamas, Tallink Spa & Conference hotellis ning Viimsis asuvas Black Box filmistuudios. Filmi Eesti esilinastus toimus PÖFF-il, kus olid teiste seas nii režissöör kui ka peaosatäitja Trine Dyrholm.

"Sünnipäevatüdruk" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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