Kultuuriportaal soovitab: Jaapani põnevusdraama "Koletis" Jupiteris

Üksikema Saori avastab, et tema viiendas klassis õppiv poeg Minato on hakanud veidralt ja agressiivselt käituma. Poiss tunnistab, et teda kiusab õpetaja Hori, ja ema nõuab koolilt selgitust.

Ema, poja ja õpetaja vaatepunktid ning lood ristuvad ja peagi selgub, et asjaolud näitavad üht, aga on sootuks teistmoodi. Kuldse Palmioksa nominent ja parima stsenaariumi võitja Cannes'i filmifestivalil.

Põnevusdraama lavastaja on Jaapani meister Hirokazu Kore-eda, helilooja on legendaarne Ryuichi Sakamoto, kellele see jäi viimaseks tööks.

"Koletis" on vaadatav Jupiteris.