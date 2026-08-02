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Kultuuriportaal soovitab: Jaapani põnevusdraama "Koletis" Jupiteris

Kultuuriportaal soovitab
Koletis
Koletis Autor/allikas: pressimaterjal
Kultuuriportaal soovitab

Kel suviste romantiliste filmide piir ette on tulnud, saab Jupiteris meeli ergutada Jaapani põnevusdraamaga "Koletis".

Üksikema Saori avastab, et tema viiendas klassis õppiv poeg Minato on hakanud veidralt ja agressiivselt käituma. Poiss tunnistab, et teda kiusab õpetaja Hori, ja ema nõuab koolilt selgitust.

Ema, poja ja õpetaja vaatepunktid ning lood ristuvad ja peagi selgub, et asjaolud näitavad üht, aga on sootuks teistmoodi. Kuldse Palmioksa nominent ja parima stsenaariumi võitja Cannes'i filmifestivalil.

Põnevusdraama lavastaja on Jaapani meister Hirokazu Kore-eda, helilooja on legendaarne Ryuichi Sakamoto, kellele see jäi viimaseks tööks.

"Koletis" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Karmen Rebane

kirjandusministri juures

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