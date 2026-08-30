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Kultuuriportaal soovitab: tragikoomiline põnevik "Blackberry" Jupiteris

Kultuuriportaal soovitab
Blackberry
Blackberry Autor/allikas: Garsu Pasaulio Irasai
Kultuuriportaal soovitab

Värskelt jõudis Eesti kinodesse režissöör Matt Johnsoni portreefilm "Tony" Anthony Bourdainist, enne seda tasub aga ära vaadata ka Johnsoni eelmine, paar aastat tagasi ilmunud keel põses lugu nutitelefonide algusaegadest.

Musta huumoriga vürtsitatud haarav põnevik toob kinoekraanidele tõestisündinud loo maailma ühe esimese nutitelefoni BlackBerry erakordsest tähelennust ja langusest.

Oli aeg, kui nutitelefonist unistasid kõik ja kõigil ärimeestel oli see olemas. Just siis, kui näis, et BlackBerry tootjal on kogu maailm peos, ilmus Steve Jobs iPhone'iga. Üksainus viga – liigne kiindumus tehnoloogiasse, suutmatus õigel hetkel konkurentsi lülituda ning mobiilsideoperaatoritega läbirääkimisi pidada ja nii jäigi BlackBerry ilma nii nutitelefonide USA turust, millest oli seni hõivanud poole, kui ka miljardite dollarite suurusest sissetulekust aastas.

Raamatul "Kui levi kadus. Senirääkimata lugu BlackBerry ebatavalisest tähelennust ja rabavast langusest" põhinev film esilinastus Berliini rahvusvahelisel filmifestivalil ning pälvis filmikriitikute, vaatajate ja tehnikaasjatundjate kõrge hinnangu.

Režissöör Matt Johnson. Osades Jay Baruchel, Glenn Howerton, Matt Johnson, Cary Elwes, Michael Ironside.

"Blackberry" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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