Kultuuriportaal soovitab: Itaalia draama "Kaheksa mäge" Jupiteris

Kui poole ideid, kuidas vihmaseid suveõhtuid sisustada, tasub Jupiteris käima panna Itaalia draama "Kaheksa mäge" – ilus ja kurb draama eneseleidmisest ning sõprusest, mis kestab läbi aastakümnete.

Pietro on linnapoiss. Bruno on pärit unustatud Alpi mägikülast. Koos veedavad nad Bruno kodukülas lapsepõlve, hiljem teeb elu mitmeid keerdkäike, kogeda tuleb nii raskusi kui ka kaotusi ja harvad kohtumised aitavad meestel meeles hoida juuri ning teineteiselt tuge saada. Kuldse Palmioksa nominatsioon ja žürii auhind Cannes'is.

Režissöörid Felix Van Groeningen ja Charlotte Vandermeersch.

"Kaheksa mäge" on vaadatav Jupiteris.