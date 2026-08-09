Kultuuriportaal soovitab: Heino Parsi nukufilmid Jupiteris

Kel plaanis suve lõpus veel näiteks metsa seenele, marjule või niisama uitama minna, tasub soojenduseks üle vaadata Operaator Kõpsu seiklused. Siis teab, mida oodata.

Nukufilmirežissöör Heino Pars alustas oma karjääri operaatorina Elbert Tuganovi käe all 50ndate lõpus. Peale mitut aastat avanes Parsil võimalus ka ise filme lavastada, mille tulemusel sündisid näiteks Operaator Kõpsu ja Kunksmoori filmid. Neist kujunesid ühed armastatumad Eesti lastefilmid, mida on põnev ja üdini nauditav vaadata ka täiskasvanul.

Tihe koostöö oli Parsil ka Arvo Pärdiga, kes kirjutas muusika nii mitmelegi tema filmile. Hariv ja meelt lahutav kogemus on seega garanteeritud igal rindel.

Valiku Heino Parsi nukufilmidest leiab Jupiterist.

Sügavama sissevaate Parsi loomingusse saab ka temale pühendatud saadetest "Anima tsoon" ning "Heino Parsi looming", mis samuti Jupiterist leitavad.