X!

Kultuuriportaal soovitab: Heino Parsi nukufilmid Jupiteris

Kultuuriportaal soovitab
Operaator Kõps
Operaator Kõps Autor/allikas: kino.ee
Kultuuriportaal soovitab

Kel plaanis suve lõpus veel näiteks metsa seenele, marjule või niisama uitama minna, tasub soojenduseks üle vaadata Operaator Kõpsu seiklused. Siis teab, mida oodata.

Nukufilmirežissöör Heino Pars alustas oma karjääri operaatorina Elbert Tuganovi käe all 50ndate lõpus. Peale mitut aastat avanes Parsil võimalus ka ise filme lavastada, mille tulemusel sündisid näiteks Operaator Kõpsu ja Kunksmoori filmid. Neist kujunesid ühed armastatumad Eesti lastefilmid, mida on põnev ja üdini nauditav vaadata ka täiskasvanul.

Tihe koostöö oli Parsil ka Arvo Pärdiga, kes kirjutas muusika nii mitmelegi tema filmile. Hariv ja meelt lahutav kogemus on seega garanteeritud igal rindel.

Valiku Heino Parsi nukufilmidest leiab Jupiterist.

Sügavama sissevaate Parsi loomingusse saab ka temale pühendatud saadetest "Anima tsoon" ning "Heino Parsi looming", mis samuti Jupiterist leitavad.

Toimetaja: Rasmus Kuningas

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURISUVI

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:07

Aasta kirjanik on Piret Jaaks romaaniga "Päikeseuskujad"

13:59

Vestlusring. Trükitud tekstide vajalikkusest

12:43

Kultuuriportaal soovitab: Heino Parsi nukufilmid Jupiteris

11:31

Galerii: Tartuffi avafilm tõi kohale täismaja

10:54

Kai Kunder: laulu- ja tantsupidu algas vihmas ja lõppes päikeses

09:46

Septembris esineb Tallinnas horvaatia pianist Ivo Pogorelich

09:35

Paavlis saab läbi toidu, muusika ja tantsu kohtuda mitmekesisema Itaaliaga

08.08

Viinistu kunstisadama Tünnigaleriis avati Andres Sütevaka näitus

08.08

Pärnu kirjandusfestival võtab ette naiskirjanduse, Siuru ja Valgre

08.08

Arvustus. Hõbe peegeldab loovuse valgust

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.08

Lavakast lavale | Oliver Reimann

08.08

Mänguarendaja Mike Klubnika: usun, et Eesti mänge ja arendajaid tuleb aina juurde

05.08

Kalleim elav kunstnik meil ja mujal: kui suur on kaasaegse kunsti turusektor?

07.08

Uue muusika reede: Arg Part, Säm, Ollie, Sam Smith, Ravyn Lenae jt

08.08

Pärnu kirjandusfestival võtab ette naiskirjanduse, Siuru ja Valgre

08.08

Arvustus. Hõbe peegeldab loovuse valgust

06.08

Saaremaal algasid rahvusvahelise mängufilmi "Kari" võtted

14:07

Aasta kirjanik on Piret Jaaks romaaniga "Päikeseuskujad"

27.07

Galerii: Vanemuise suvekontsert täitis Kassitoome oru muusikaga

11:31

Galerii: Tartuffi avafilm tõi kohale täismaja

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo